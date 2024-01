Il ministro Salvini oggi sarà a Monza: ecco il motivo della visita

L'arrivo questa mattina, lunedì 8 gennaio. Destinazione: l'Autodromo. Grande attesa per la partecipazione del ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini alla conferenza stampa di presentazione dell'avvio dei lavori di riqualificazione dell'Autodromo. Questa mattina ci sarà il via ufficiale all'importante intervento di ammodernamento del circuito monzese. Un evento importante al quale parteciperanno anche il governatore Attilio Fontana e il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani.

L'obiettivo è quello di essere pronti entro la metà di giugno e aver completato la messa in sicurezza dei sottopassi e la ripavimentazione della pista per essere pronti all'ispezione della FIA a luglio. Il valore degli interventi è pari a circa 21 milioni di euro. Novità anche per il sottopasso di Vedano: uno nuovo sarà costruito per collegare la parabolica con l'ingresso di Vedano e quello attuale sarà utilizzato solo dai pedoni. L’appalto è gestito da Invitalia, agenzia di proprietà del ministero dell’economia. Le imprese raggruppate saranno guidate dalla società milanese Bacchi, leader nella costruzione di strade e piste di aeroporti.

Il progetto: le nuove tribune, l'asfalto e i sottopassi

Il progetto era stato anticipato lo scorso marzo dal presidente Aci Angelo Sticchi Damiani e riguarda la realizzazione di un nuovo sottopasso carrabile e la manutenzione straordinaria con demolizione e ricostruzione con ampliamento di tre sottopassi esistenti con l'obiettivo appunto di separare il traffico veicolare da quello pedonale. Il nuovo sottopasso sarà realizzato in corrispondenza della curva parabolica con livelli diversi così come accadrà per il sottopasso della piscina. "Abbiamo avuto la possibilità di avere una sospensiva perché si facesse il Gran Premio e abbiamo già presentato il concept delle nuove tribune" ha anticipato a marzo Sticchi Damiani commentando le immagini dei rendering del progetto illustrate in anteprima dove le forme della natura ispirano le costruzioni e si arricchiscono, in una biomimesi, delle suggestioni ispirate dalla tecnologia. "Dobbiamo creare una condizione di ospitalità che sia al passo coi tempi" ha precisato Sticchi Damiani.

L'invito al ministro anche per l'assemblea pubblica

Anche un Comitato di cittadini monzesi ha chiesto in questi giorni la presenza del ministro Salvini in città. Si tratta del Comitato contrario alla realizzazione dell’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord. Il Comitato ha organizzato per l'11 gennaio alle 20.30 al centro civico di San Rocco un incontro pubblico al quale è stato invitato anche il ministro Salvini (al quale nei giorni scorsi è stata inviata una lettera) proprio per sollevare le criticità intorno a questo progetto che, secondo la documentazione del ministero dell'Ambiente vedrà "5.600 persone soggette a un potenziale incremento del rischio inalatorio di tipo cancerogeno"