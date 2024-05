Il ministro Matteo Salvini in trasferta a Monza. Sabato 11 maggio alle 15 il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega sarà nella città di Teodolinda in piazza San Paolo. Salvini sarà a Monza per presentare il suo libro “Controvento: l’Italia che non si arrende”. Saranno presenti anche il senatore monzese Massimiliano Romeo e la candidata alle europee Silvia Sardone.