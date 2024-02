La vicenda del maxi svincolo vicino alle scuole e al pozzo di acqua potabile finisce in Europa

La mobilitazione dei cittadini contro l’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord da realizzare per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 finisce in Europa. Si tenta la carta della Commissione petizioni per cercare di bloccare il maxi cantiere che durerà oltre 400 giorni e che i residenti di San Rocco e di Sant’Alessandro temono. Non solo per il traffico che metterà il quartiere in ginocchio per oltre due anni di lavoro, ma soprattutto per le conseguenze che l’opera porterà a livello di salute. Coi rischi - che sono stati scritti nero su bianco anche dal ministero dell’Ambiente - che quasi 6mila persone saranno esposte a possibili “rischi inalatori di tipo cancerogeno”. I cittadini – documenti alla mano – inoltre hanno scoperto che l’opera verrà realizzata a 15 metri da un pozzo di acqua potabile.

Settimana scorsa l’eurodeputata Maria Angela Danzì (Movimento 5 Stelle) ha incontrato al centro civico di San Rocco anche alcuni esponenti del Comitato via Gentili, Talete e Aristotele che da mesi si sono organizzati per cercare di bloccare l’opera. Danzì nell’occasione ha organizzato una raccolta firme per dire no al progetto. Una petizione che nei prossimi giorni porterà in Commissione petizioni in Europa, della quale Danzì fa parte. A quel punto partirà l’analisi del caso. Così come già fatto in precedenza per la vicenda di Pedemontana.

“Non servono nuove strade come Pedemontana o questo svincolo ma investimenti che possano ridurre l’inquinamento atmosferico come il potenziamento dei trasporti pubblici locali oltre alla rimozione dei caselli sulla tangenziale est a Monza ed Agrate Brianza – ha dichiarato Marco Fumagalli, portavoce del gruppo M5S Brianza Est - Saremo al fianco di questi cittadini in tutte le sedi perché la tutela della salute comincia evitando di realizzare opere che come rilevato anche dal Ministero dell’Ambiente possano generare uno stato di malattia su di un numero di circa 5.600 abitanti della zona”.

“La necessità che l’Unione europea si allinei alle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità emanando direttive che rendano l’aria dei cittadini più respirabile – ha aggiunto l’europarlamentare Danzì -. L’avversione del governo Meloni e delle destre ai provvedimenti contro i cambiamenti climatici sarà pagata a caro prezzo dalla prossima generazione se non si interviene immediatamente. L’aria della Pianura Padana è tra le più inquinate del mondo e gli investimenti devono andare nella direzione di ridurre lo smog migliorando la salute dei cittadini. Se poi quest’opera mette a repentaglio la qualità delle acque di un pozzo dell’acqua potabile per guadagnare pochi minuti per andare a vedere le Olimpiadi, viene spontaneo dire che le priorità della Regione dovrebbero essere ben altre”.

Con l’occasione si è proseguita la raccolta delle firme già iniziata dai comitati e all’unanimità si è espresso il parere che il problema a modificare il progetto per interrare completamente la tratta prevista in via gentili non può essere finanziario visto che per la inutile pista da bob i soldi si trovano.