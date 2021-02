L'ex rettrice della Bicocca (Milano) Cristina Messa è la nuova ministra dell'Università e Ricerca

Cristina Messa, 50 anni, brianzola, docente di Diagnostica per Immagini e rettore dell'Università di Milano-Bicocca dal 2013 al 2019, è il nuovo ministro dell'Università e della ricerca. Il suo nome è comparso nell'elenco dei ministri del nascituro governo di Mario Draghi (qui gli altri).

La rettrice attuale della Bicocca Giovanna Iannantuoni si è subito congratulata con una nota: "Sono orgogliosa per l'incarico conferito alla professoressa Cristina Messa - ha sottolineato la rettrice -. Persona di alto profilo accademico e di grande correttezza istituzionale, la professoressa Messa porterà al ministero dell'Università e della ricerca tutta la sua competenza e il suo valore professionale".

Chi è Cristina Messa, il curriculum

Il cv della professoressa Messa è corposo. Al momento dell'incarico, è professore ordinario di Diagnostica per Immagini. Ha ricoperto la carica di presidente della Fondazione Tecnomed dell’Università Milano Bicocca. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia (1986) e la specialità in Medicina Nucleare (1989) presso l’Università degli Studi di Milano, ha lavorato presso l’Irccs San Raffaele (fino al 2005) e l’Asst San Gerardo di Monza (dal 2005 al 2013).

Dal 2013 al 2019, come detto, è stata rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e membro della Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui), con Delega alla Ricerca. Ha svolto vari incarichi gestionali, di consigliere di amministrazione e di coordinamento di ricerca, fra cui principalmente - Delegata italiana Miur nel programma Horizon 2020 (2013-in corso) - e vicepresidente del CNR dal 2011 al 2015.

E’ stata, inoltre, Visiting Researcher presso il Cerebro-Vascular Research Center alla Penn University, Philadelphia (1988); Post MD Clinical Instructor nella Division of Nuclear Medicine and Biophysics, Department of Radiological Sciences, della UCLA School of Medicine di Los Angeles, California (1991-92); Visiting Senior Scientist presso il Neuroscience Group, MRC Cyclotron Unit, dell’Hammersmith Hospital, Imperial College di Londra (1998-2000).

L'attività scientifica

La professoressa Messa ha una lunga esperienza nella ricerca sperimentale in Diagnostica per Immagini, Medicina Nucleare, Scienze Radiologiche, con particolare riguardo alle trasformazioni neurodegenerative e neoplastiche. "Impegnata nella valorizzazione della ricerca e dell’innovazione come fondamento strategico dell’attività istituzionale, dedica particolare attenzione ai rapporti tra Università e territorio a livello internazionale - si legge nel suo cv in Bicocca -. Cristina Messa supporta lo sviluppo del Centro di Ricerca The Marine Research and High Education Center (MaRHE Center), outpost dell’Università di Milano-Bicocca per la ricerca internazionale sull'isola di Magoodhoo nell’Arcipelago delle Maldive, diventato punto di riferimento per gli scienziati di tutto il mondo nel campo della gestione ecosostenibile degli ambienti marini tropicali".

"In occasione di Expo Milano 2015 - prosegue lo scritto -, Cristina Messa ha promosso la partecipazione attiva dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca al Sito Espositivo, grazie all’accordo con la Repubblica delle Maldive per la gestione e la promozione del Padiglione dedicato alle Maldive. Inoltre l’Ateneo, su invito di Expo S.p.A, è stato nominato Institutional Content Provider del Cluster Isole, Mare e Cibo, di cui è stato responsabile dei contenuti scientifici e culturali. Dal 2015 è Membro della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con Delega alla Ricerca".