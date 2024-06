"Bentornata a casa": il messaggio del Pd di Monza ad Ilaria Salis

Il Pd di Monza festeggia il ritorno in città di Ilaria Salis che, dopo l’elezione come eurodeputata nelle liste Alleanza Verdi e Sinistra, è stata scarcerata. Nel pomeriggio di ieri, sabato 15 giugno, l’insegnante monzese che per 16 mesi è stata detenuta in Ungheria con l’accusa (sempre rigettata) di aver partecipato all’aggressione di 2 neonazisti durante la Giornata dell’Onore è ritornata in città. Il papà Roberto è andata a prenderla venerdì a Budapest e domani, lunedì 17 giugno, Ilaria festeggerà i suoi 40 anni a casa.

Il Partito democratico di Monza accoglie con immensa gioia il ritorno dell’attivista antifascista a Monza, dove la donna è cresciuta e si è diplomata al liceo classico Zucchi. “Si conclude così finalmente la drammatica vicenda che aveva visto la trentanovenne monzese essere detenuta per più di 15 mesi presso il carcere di Budapest, Ungheria, in condizioni disumane e incompatibili con quelle di uno Stato democratico”, si legge nella nota ufficiale diffusa dai dem. Una nota nella quale vengono ricordate l’organizzazione il 5 febbraio di una fiaccolata a Monza (e il 28 febbraio a Milano) per chiedere il trasferimento della donna in Italia.

“Nello stesso periodo, i gruppi consiliari del Partito democratico di Monza e delle altre forze della coalizione di centrosinistra al governo della città - si legge ancora nel comunicato - avevano presentato in consiglio comunale una mozione, poi approvata all’unanimità, con cui si invitavano il sindaco e la giunta a richiedere al governo italiano di intervenire presso quello ungherese per fare sì che Ilaria Salis potesse trascorrere il periodo di custodia cautelare in Italia e partecipare in videoconferenza al processo”.

Ieri, intorno alle 19, il ritorno di Ilaria Salis a Monza. La donna poco prima di arrivare nell'abitazione dove vivono i suoi genitori ha deciso di farsi immortalare vicino a un cartello con la scritta Monza. Una foto poi postata sui social e diventata subito virale. “La comunità democratica della nostra città ha avuto molto a cuore in questi mesi la vicenda di Ilaria Salis, e si è impegnata attivamente su più fronti per chiedere il suo ritorno in Italia - concludono i dem monzesi -. È proprio in virtù di ciò che il Partito Democratico di Monza esprime grande soddisfazione nel vedere Ilaria tornare a casa, finalmente libera dal brutale sistema carcerario ungherese, e le augura buon lavoro per la carica di europarlamentare a cui è stata eletta”.