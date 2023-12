Nel 2024 mezzi pubblici gratis in Lombardia: ecco per chi

Anche nel 2024 le forze dell’ordine in Lombardia potranno viaggiare gratis sui mezzi pubblici. Il Pirellone ha reperito i fondi per garantire ai militari e agli agenti di viaggiare gratis su tram, metrò, bus, e treni.

“La sicurezza sui mezzi pubblici è una battaglia che la Lega porterà sempre avanti e quindi crediamo sia doveroso continuare con questa convenzione, che garantisce una maggiore sicurezza di tutti quei cittadini che ogni giorno usano i mezzi di trasporto per studiare, lavorare e viaggiare in Lombardia”, ha commentato il brianzolo Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

Una battaglia, quella per garantire maggiore sicurezza sui mezzi pubblici, che era iniziata alcuni anni fa proprio dai banchi del consiglio comunale di Monza. Durante la giunta Allevi il consigliere del Carroccio Salvatore Russo aveva più volte portato all’attenzione dell’aula il problema della sicurezza sui mezzi pubblici raccontando gli episodi di violenza fisica e verbale ai quali, quasi quotidianamente, venivano e vengono esposti gli autisti. E proprio dal consiglio comunale di Monza era partita la richiesta – poi portata sui banchi del consiglio regionale da Alessandro Corbetta – di inserire nei bandi per il trasporto pubblico locale anche la presenza di vigilantes per garantire sicurezza agli autisti, ai controllori e ai viaggiatori. Oltre a quella di un maggiore presidio con la presenza sui mezzi dei militari.