I due ministri in trasferta in Brianza per parlare di autonomia e incontrare i cittadini

I ministri Matteo Salvini e Roberto Calderoli in trasferta in Brianza. Sabato 18 maggio i due ministri saranno ospiti di due incontri con i cittadini.

Sabato 18 maggio alle 11 Matteo Salvini sarà a Concorezzo in Villa Zoja dove presenterà il suo libro “Controvento: l’Italia che non si arrende”. Il ministro delle Infrastrutture era già venuto sabato scorso a Monza per presentare il suo libro.

Sempre sabato 18 maggio alle 17 il ministro Roberto Calderoli sarà a Monza in Sala Maddalena ospite del convegno dal titolo "Più autonomia in Lombardia" al quale interverrà anche il senatore Massimiliano Romeo. L'incontro sarà moderato da Roberta Gremignani, segretario cittadino della Lega