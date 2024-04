Il ministro Giancarlo Giorgetti arriva in Brianza

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in trasferta in Brianza. Giorgetti sarà a Giussano il 4 maggio alle 18 in sala consiliare. Il ministro dell’Economia e delle Finanze sarà ospite nel Comune brianzolo per incontrare i cittadini e gli operatori del mondo economico, oltre che per sostenere la candidatura a sindaco Marco Citterio. Il sindaco uscente della Lega il prossimo 8 e 9 giugno correrà per le elezioni comunali, sostenuto da tutta la coalizione di centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia). Durante l'incontro il ministro Giorgetti si confronterà con il candidato e con i presenti sui temi cruciali dell'economia, non solo nazionale ma anche locale.

Inoltre domenica 5 maggio a Giussano arriverà anche il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini che presenterà il suo libro "Controvento: l'Italia che non si arrende". Salvini incontrerà i cittadini alle 10 in sala comsiliare.