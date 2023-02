"Siate tutti riconoscenti alla polizia locale"

Un invito preciso quello che lunedì 30 gennaio è arrivato dai banchi del consiglio comunale. Un invito a ringraziare e a fare quadrato attorno agli agenti della polizia locale di Monza per il lavoro svolto. Un invito chiaro inviato dall'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia e rivolto ai compagni di giunta e a tutti i consiglieri comunali, soprattutto all'indomani dell'atto intimidatorio contro i vigili di Milano. Un atto, poi rivendicato dalla matrice anarchica, che ha visto incendiare due auto parcheggiate alla fine di una rampa del Municipio 5.

"Chiedo a tutti di avere parole di apprezzamento per il lavoro svolto dai nostri agenti della polizia locale - ha dichiarato Moccia durante il suo intervento, in risposta proprio a due interrogazione che riguardavano la polizia locale di Monza -. Meriti per la forte partecipazione emotiva e per il grande lavoro di contrasto all'illegalità che gli agenti stanno portando avanti. I meriti vanno al loro lavoro, non certo al lavoro dell'assessore".

Moccia ha poi chiesto espressamente ai consiglieri di maggioranza e di opposizione di fare quadrato (anche sui social) attorno al comando di via Marsala. Ed è proprio la rete la terra fertile dove spesso si susseguono gli attacchi dei cittadini contro l'operato degli agenti e più in generale delle forze dell'ordine. "Chiedo parole di solidarietà per i vigili di Milano dopo l'atto semi intimidatorio che hanno ricevuto - conclude -. Ma chiedo soprattutto parole di ringraziamento da tutto il consiglio comunale per il lavoro svolto dagli operatori della polizia locale di Monza e per l'attaccamento agli ideali a difesa della sicurezza dei cittadini".