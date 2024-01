Il regolamento del consiglio comunale di Monza cambierà a favore delle neomamme (e dei neopapà)

Il caso di Francesca Dell’Aquila servirà a cambiare il regolamento del consiglio comunale di Monza. Anche se non ne potrà godere l’ex consigliere comunale del Pd che nei giorni scorsi ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico istituzionale perché non riusciva a conciliare l’attività in aula con quella di neomamma. La vicenda di Francesca Dell’Aquila è salita alla ribalta delle cronache nazionali: l’ex consigliera a settembre 2023 è diventata mamma, ma già durante il periodo della gravidanza aveva sollecitato il suo partito a modificare il regolamento del consiglio comunale che prevede l’attività esclusivamente in presenza e non in videoconferenza. Lei non ha ritenuto opportuno portare la sua bimba in aula e alle commissioni, e non potendo fare altrimenti ha deciso di rinunciare al suo ruolo di consigliera.

Dal gruppo consiliare del Pd arrivano parole di rammarico per la scelta della consigliera che durante la giunta Scanagatti aveva anche ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura e all’Ambiente. “Nel corso del 2023 Francesca ha avuto il merito di sottoporre al Gruppo consiliare del Pd la necessità di rivedere per alcuni casi, tra questi la maternità, il regolamento che sovrintende il lavori delle sedute del consiglio comunale – fa sapere il gruppo consiliare del Pd di Monza con una nota ufficiale -. Già dallo scorso marzo 2023 il Gruppo consiliare del Partito democratico sta lavorando su una proposta di revisione generale del regolamento delle sedute del consiglio comunale, fermo a 10 anni fa, che tra le altre indicazioni non contempla per i consiglieri la partecipazione da remoto alle sedute. Inoltre anche i vetusti apparati tecnologici aggiornati solo in questi ultimi giorni non avrebbero potuto garantire privacy, sicurezza ed efficienza nello svolgimento delle sedute”.

Da qui la scelta di intervenire: di non poter più rimandare una modifica che ad oggi è discriminante e vede chi è direttamente coinvolto dover scegliere spesso tra l’attività politica in aula e le esigenze familiari. “Sono pochi i comuni in Italia i cui regolamenti delle sedute del proprio consiglio comunale prevedono la partecipazione ai lavori da remoto – spiegano -. Pensiamo che vadano al più presto riformulati e aggiornati prevedendo forme di inclusione in grado di evitare ogni forma di discriminazione. Questo è un impegno politico che gli amministratori e consiglieri comunali del Pd in tutta Italia devono assumere tra le attività programmatiche”. I dem annunciano di avviare la revisione del regolamento e di condividerlo presto con gli altri gruppi politici (sia di maggioranza sia di opposizione) che siedono tra i banchi del consiglio comunale.

“La scelta di effettuare un lavoro condiviso e più ampio invece che adottare un singolo provvedimento – precisano - ha comportato un allungamento dei tempi, ma che consentirà di adottare uno strumento più efficiente. Intanto chiederemo all’intero consiglio comunale di assumere, tra le altre, la priorità di una revisione del regolamento, allo scopo anche di evitare il ripetersi di situazioni analoghe che hanno impedito a Francesca di partecipare ai lavori in aula”.