"Che male c'è a mangiare un gelato seduto sul Monumento ai caduti?"

Il Monumento ai caduti di Monza divide il consiglio comunale. Maggioranza e opposizione sono unite nel denunciare un uso, spesso improprio, del monumento dedicato ai monzesi morti durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, ma le modalità di intervento per contrastare queste azioni sono diverse. La maggioranza opta per una "protezione" del monumento con cartelli e siepi, l'opposizione invece invoca il pugno duro e soprattutto le sansazioni contro chi utilizza il monumento come vespasiano, palestra, ristorante o bar.

Ma c'è chi un Monumento ai caduti vissuto - naturalmente nel rispetto dei regolamenti - lo promuove. È il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) che durante il consiglio comunale di lunedì 3 aprile, durante la discussione per l'approvazione della mozione del consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia) su interventi di "chiusura" del monumento, ha avuto una posizione particolare. "Chiudere il Monumento ai caduti è folle - ha spiegato Piffer -. Non trovo nulla di male nel vedere mamme che mangiano un gelato sul monumento, giovani che si baciano, anziani che si siedono e si riposano. Piazza Trento e Trieste è una piazza inaccogliente. Se vedo un bimbo che si rotola sul prato il primo pensiero è un sorriso: non ho mai visto politici andare dalla madre di un bimbo a riprenderla. Piazza Trento non è un cimitero, ma è la piazza di tutti". Piffer non nega e non giustifica gli atti incivili di alcuni frequentatori della piazza, ma ha una visione diversa dell’uso del Monumento ai caduti e del modo di essere vissuto dai monzesi.

A sostenere la posizione di Paolo Piffer anche la collega Ilaria Guffanti (Pilotto sindaco Monza attiva e solidale). "Il monumento messo al centro della piazza principale della città - ha dichiarato la consigliera di maggioranza - è un invito, anche per la sua conformazione, ad essere usato, forse anche in modo improprio. Questo offende perché il Monumento ai caduti ha un preciso significato significato. Io l'avrei tolto dalla piazza centrale e l’avrei messo al cimitero per mantenere il suo significato e la sua sacralità. Così come è fatto invita a salire sul prato e sulle scale".