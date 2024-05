"Mi hanno minacciato di morte ma non mi arrendo. Voglio realizzare il sogno di mio nonno"

“Sono stato più volte minacciato di morte. Mi hanno detto di stare attento anche quando attraverso sulle strisce pedonali. L’avrei pagata cara. Ma non mi arrendo e vado avanti. Se riesco a dare un’autonomia differenziata all’Italia restituendo alle province un ruolo serio, allora sarò felice perché avrò realizzato il sogno della mia famiglia". Queste le parole del ministro Roberto Calderoli che nel pomeriggio di sabato 18 maggio è stato ospite a Monza di un incontro sull’autonomia organizzato dal segretario della Lega Roberta Gremignani.

Che cosa prevede la nuova legge

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ha ripercorso l’iter della sua riforma, ricordando la sua lunga storia nel Carroccio che oggi lo vede affermare “da ex secessionista dico che per salvare l’Italia dobbiamo dare una mano al Sud. Dobbiamo crescere insieme”. Appaiono così lontani i tempi degli slogan che vedevano un'Italia leghista fermarsi al Po. “Credo che l’autonomia differenziata sia il sogno per la Brianza e per una parte del Paese che è in grado di gestire meglio rispetto allo Stato determinate competenze e soprattutto determinate risorse – ha spiegato Calderoli -. Noi chiediamo, attraverso una legge, che vengano attribuite queste competenze e risorse ai territori che in Brianza, così come in altre parti d’Italia, sanno gestire meglio risorse e competenze rispetto a uno Stato che spende troppo, spende male, oppure non spende proprio”.

I tempi di approvazione

"La legge ha avuto l’approvazione in Senato, è all’esame della Camera, ha superato la commissione e settimana prossima dovrebbero essere discusse le pregiudiziali, poi l'esame degli emendamenti ed entro giugno il voto - ha spiegato -. Naturalmente ci sarà un iter e una graduale assegnazione delle competenze attraverso un dialogo costante tra Regioni e Stato". Il ministro Calderoli rimanda al mittente le accuse arrivate da più parti di voler approvare una legge spacca Italia. “Non è vero - prosegue -. Tutt’altro. Questa è una riforma basata sul principio di virtuosità. Dagli anni Sessanta in Italia esiste la questione meridionale che oggi non è stata ancora risolta. O riusciamo a far crescere il Sud, oppure andiamo tutti a fondo. La crescita media è rallentata, anche in Lombardia. Rischiamo il blocco delle locomotive dell'Italia. Oggi ci sono 7 regioni su 21 che garantiscono un avanzo fiscale e che mantengono le altre 14”.

l'Idea di Italia del ministro

La soluzione, secondo Roberto Calderoli, è quella di comportarsi come un buon padre di famiglia. “L’Italia è come una grande famiglia dove mamma, papà e 5 figli lavorano. Gli altri 14 stanno seduti sul divano a giocare alla play station. Il buon padre di famiglia decide di investire sull’educazione, istruzione e formazione di quei 14 ragazzi che così vengono messi nelle condizioni di lavorare e di muoversi con le proprie gambe”. Il ministro ha poi affrontato il tema caldo della sanità lombarda. “Viene definito il punto peggiore del sistema italiano, eppure a livello internazionale siamo tra i migliori. Per fortuna che durante il covid c’erano le regioni. Io dico grazie alla sanità bergamasca e alla sanità lombarda. Noi investiamo 5 miliardi di spese in sanità per curare persone che vengono anche da fuori regione. Questo è doveroso, ma perché le altre regioni non sono in grado di erogare gli stessi servizi?”.

Calderoli ha concluso il suo intervento ricordando quel grande sogno di autonomia che ha ereditato dal nonno. “Sono 30 anni che cerco di cambiare l’Italia. Ero un secessionista e negli anni Novanta per me era un complimento quando mi accusavano di voler dividere il Paese. Ma in realtà l’Italia è da sempre divisa. L’autonomia unisce e non separa”.