Monza, consiglio comunale: Cherubina Bertola è il nuovo presidente

Cherubina Bertola è il nuovo presidente del consiglio di Monza. Sei i punti all’ordine del giorno: la convalida alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale; l’elezione del Presidente del Consiglio e il giuramento del Sindaco. La votazione si è tenuta questa mattina 16 luglio durante la prima assemblea del consiglio con il sindaco Pilotta. Per eleggere Bertola, ex vicesindaco e ex assessore e volto noto del Pd, ci sono volute due votazioni. Nella seconda è passata con 21 preferenze, 2 schede nulle e 9 bianche.

La nuova Giunta

Il sindaco Paolo Pilotto ha anche presentato in via ufficiale la nuova giunta e dopo il suo giuramento da sindaco ha augurato a tutti i consiglieri di cercare sempre il servizio a beneficio dei cittadini.

Sono stati comunicati inoltre i componenti della Giunta Comunale, della Commissione Elettorale Comunale, nonché i componenti dell’Ufficio di Presidenza individuati in Francesco Racioppi e Massimiliano Longo.

La composizione del nuovo Consiglio Comunale:

Paolo Pilotto (Sindaco)

MAGGIORANZA

Partito Democratico Pilotto Sindaco

Cherubina Bertola

Giulia Bonetti

Leonardo Braccio

Sarah Brizzolara

Villy Giuseppe De Luca

Francesca Dell'Aquila

Michele Erba

Lorenzo Gentile

Angelo Luigi Imperatori

Donatella Maria Paciello

Marco Pietrobon

Maria Giovanna Porro

Marco Maria Riboldi

Stefano Toselli

Pietro Zonca

Pilotto Sindaco Monza Attiva e Solidale

Ilaria Maria Guffanti

Sergio Tiziano Visconti

Azione con Calenda

Tullio Parrella

Lab Monza

Francesco Racioppi

Lorenzo Spedo

MINORANZA

Noi Con Dario Allevi

Dario Allevi

Stefano Galbiati

Desirée Chiara Merlini

Giorgia Meloni Fratelli d'Italia

Andrea Arbizzoni

Stefano Simone Galli

Marco Emanuele Monguzzi

Per Allevi Forza Italia

Francesco Cirillo

Massimiliano Lucio Longo

Pier Franco Maffè

Martina Sassoli

Lega Lombarda - Salvini per Allevi

Simone Villa

Civicamente con Piffer Sindaco

Paolo Piffer