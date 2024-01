Monza finisce in tv per il caso "record" del politico che si dimette senza aver commesso nulla

Monza di nuovo in tv per la vicenda di Francesca Dell’Aquila, la ex consigliera comunale del Pd che settimana scorsa si è dimessa perché, diventata da poco mamma, non le viene permesso di seguire il consiglio comunale da remoto. La vicenda, raccontata da MonzaToday e ripresa da numerosi giornali nazionali, è finita anche in tv. Luciana Litizzetto domenica 28 gennaio nel suo monologo durante la trasmissione “Che tempo che fa” ha ripreso la vicenda di Francesca dell’Aquila.

“La consigliera aveva chiesto di cambiare il regolamento del consiglio comunale non solo per le neo mamme ma anche per i neo papà – ha spiegato – ma a Monza le è stato detto che ci vuole un anno per apportare questa modifica. Ma nel consiglio comunale di Monza ci sono apparati tecnici così obsoleti e artigianali con modem di frassino scolpiti a mano?”. Litizzetto ha inoltre ricordato che quello della consigliere dem monzese è un caso più unico che raro: “In politica non si dimette mai nessuno, a Monza si è dimessa Francesca perché è diventata mamma e non le viene permesso di continuare a svolgere il suo lavoro da remoto”.

“Nel corso del 2023 Francesca ha avuto il merito di sottoporre al Gruppo consiliare del Pd la necessità di rivedere per alcuni casi, tra questi la maternità, il regolamento che sovrintende il lavori delle sedute del consiglio comunale – aveva fatto sapere il gruppo consiliare del Pd di Monza con una nota ufficiale -. Già dallo scorso marzo 2023 il Gruppo consiliare del Partito democratico sta lavorando su una proposta di revisione generale del regolamento delle sedute del consiglio comunale, fermo a 10 anni fa, che tra le altre indicazioni non contempla per i consiglieri la partecipazione da remoto alle sedute. Inoltre anche i vetusti apparati tecnologici aggiornati solo in questi ultimi giorni non avrebbero potuto garantire privacy, sicurezza ed efficienza nello svolgimento delle sedute”.