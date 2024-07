A Monza (forse) verrà realizzato il forno crematorio

Sempre più persone decidono, prima di morire, di farsi cremare. Una scelta sempre più diffusa ma che per monzesi e i brianzoli diventa un problema. Nel nostro territorio, ad oggi, non esiste un impianto per la cremazione delle salme e i parenti del caro estinto si ritrovano costretti ad andare fuori provincia per esaudire le ultime volontà del loro congiunto.

Così che proprio dai banchi del consiglio comunale di Monza è arrivata la proposta di mettersi seriamente al lavoro per poter individuare uno spazio in città, o in uno dei 55 comuni della provincia, dove realizzare un impianto per la cremazione. A proporlo, con la richiesta approvata di un ordine del giorno, è LabMonza. Il gruppo che appoggia la coalizione di centrosinistra lo ha proposto durante il consiglio comunale di lunedì 15 luglio, quando si è approvato il nuovo Piano regolatore cimiteriale.

“La cremazione è ormai una pratica ampiamente diffusa – ha spiegato il capogruppo di LabMonza Lorenzo Spedo -. In Italia e nel nostro territorio, dove circa un cittadino su tre sceglie questo metodo di sepoltura, la domanda è in crescita costante. In Brianza, però, non c’è un impianto dedicato perché non ci sono aree cimiteriali idonee all'insediamento di strutture di questo tipo”. Da qui la richiesta di LabMonza di impegnare la giunta, guidata dal sindaco Paolo Pilotto, a verificare se in città o in provincia ci sono comunque aree adatte per la realizzazione di un forno crematorio. Un lavoro di ricerca e di analisi da svolgere in collaborazione con la Provincia, Ats Brianza e la Regione Lombardia.

“Ad oggi – aggiunge il consigliere di LabMonza Francesco Racioppi – i monzesi e i brianzoli sono costretti a uscire dalla Provincia per accompagnare le spoglie dei propri cari verso impianti di cremazione spesso lontani e sovraccarichi di lavoro, tanto da operare giorno e notte. Crediamo che, vista la delicatezza del momento della cremazione, i familiari debbano essere messi nelle condizioni di poter accompagnare le salme dei loro cari senza essere costretti a recarsi in un impianto molto distante a tarda notte. Ecco perché speriamo di poter realizzare un impianto a Monza o in provincia”.