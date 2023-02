La grande piazza (con il parcheggio) che verrà chiusa alle auto

Una grande piazza trasformata in una sorta di agorà e luogo di socializzazione dove le auto sono bandite. Questo il progetto (sperimentale) presentato nei giorni scorsi a Monza durante l'incontro organizzato dalla consulta di Triante. Un progetto del quale si discute da anni. L'idea è quella di pedonalizzare la piazza, ispirandosi al progetto milanese di pedonalizzazione di una parte di piazzale Loreto, e del quartiere Dergano per creare quella sorta di spazio di socializzazione all’aperto che a Triante manca. Il progetto prevede un periodo di sperimentazione per capire se l'idea piace oppure no ai residenti. L'idea è quello di pedonalizzare la piazza per alcuni mesi, ispirandosi ai progetti milanesi con piante e panchine.

Un progetto che, però, non è piaciuto a tutti. L'idea di perdere parcheggi in un quartiere che - come in molti altri - scarseggia di aree di sosta non è stata digerita. Anche perché in quella grande area di sosta sono state installate due colonnine per la ricarica delle auto elettriche. E qualora dovesse diventare pedonale gli automobilisti non potrebbero accedervi.

La colonnina in piazza Giovanni XXIII

"È vero che sarebbe utile riqualificare la piazza in quanto unica nel quartiere, ma renderla pedonale che da quando esiste è un parcheggio direi che non sia l’idea migliore – scrive un cittadino alla redazione di MonzaToday -. Se vogliamo trovare un'area per socializzare cerchiamone altre, abbiamo nel quartiere l’area parcheggio ex Metropol inutilizzata e abbandonata, che in diverse feste del quartiere è stata usata per esporre bancarelle, croce rossa e auto d’epoca, perché non proporre questa area per il test?". Il residente sollecita quindi un incontro con il proprietario dell'area che "che più di una volta ha mostrato apertura al quartiere", conclude.