A Monza arriva una nuova area Ztl

Monza avrà una nuova Zona a traffico limitato (Ztl). Dopo la sperimentazione della scorsa estate a breve in via Bergamo verrà introdotta la Ztl. Ad annunciarlo è stata l’assessore alla Viabilità Giada Turato che ha risposto durante il consiglio comunale di ieri sera, giovedì 23 maggio, a un’interrogazione della consigliera comunale Martina Sassoli (Gruppo Misto).

Sassoli aveva chiesto aggiornamenti in merito alla sperimentazione della Ztl, avviata la scorsa estate, nella via della movida. Nell’estate 2023 in via Bergamo era stata introdotta una Zona a traffico limitato variabile. A fasce orarie e giorni per regolamentare il traffico in base alle serate della movida. In accordo con residenti e commercianti il comune aveva chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’istituzione di una Ztl variabile in via Bergamo e via de Gradi, nella zona della movida a ridosso del centro cittadino.

Ormai alla vigilia dell’estate, con il borgo Bergamo che dal giovedì alla domenica si animerà, Sassoli ha chiesto aggiornamenti in merito ad eventuali decisioni sulla viabilità della strada. Una via lunga diverse centinaia di metri dove c'è un susseguirsi di bar, ristoranti, locali che richiamano, soprattutto d’estate, migliaia di persone. Con gli immancabili problemi coi residenti, non solo per la malamovida alla chiusura dei locali, ma anche prima quando i residenti si ritrovano spesso in difficoltà a transitare in auto. “Dopo un anno dalla sperimentazione – ha spiegato Turato – in via Bergamo ci è stata autorizzata e regolamentata la Ztl”. Le modalità della regolamentazione della Zona a traffico limitato nella via verranno illustrate nelle prossime settimane.