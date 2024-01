Movimento 5 Stelle, si punta sulla Brianza: nascono i gruppi territoriali

È nato il Gruppo territoriale Brianza Ovest del Movimento 5 Stelle. La costituzione ufficiale è avvenuta durante la riunione che si è svolta venerdì 12 gennaio a Seregno, con la partecipazione del coordinatore provinciale Gianmarco Corbetta. A guidare il neonato gruppo sarà Mattia D’Amore, giovane attivista di Limbiate. Il gruppo territoriale Brianza Ovest vede la luce dopo che nel settembre scorso venne costituito il gruppo territoriale “cugino” di Monza e della Brianza Est.

“Abbiamo sempre lavorato sul territorio fin dal 2009 - commenta Corbetta - ma non sempre i risultati alle elezioni amministrative sono stati all’altezza delle aspettative. Per una forza politica come la nostra che nasce come movimento di idee, principalmente su temi di carattere nazionale, è giunto il momento di radicarci sul territorio in maniera più profonda. I gruppi territoriali formalmente riconosciuti servono proprio a questo. Il principale compito è proprio quello di mettersi all'ascolto dei cittadini e delle loro forme associative. D’ora in avanti i cittadini, le associazioni e i comitati che spesso non sanno a chi rivolgersi per trasmettere segnalazioni, problemi e proposte, avranno nei nostri gruppi territoriali dei punti di riferimento.”