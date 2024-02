Il consiglio comunale vota all'unanimità il ritorno in Italia di Ilaria Salis

Il consiglio comunale di Monza vota all’unanimità (28 voti favorevoli) la richiesta di chiedere al sindaco Paolo Pilotto di farsi portavoce con il Governo Meloni per il rimpatrio della monzese Ilaria Salis, detenuta in Ungheria dal febbraio 2023 in condizioni che, come la stessa Salis ha riferito attraverso il suo legale, sono disumane. La richiesta è che la maestra monzese di 39 anni accusata di aver partecipato un anno fa all’aggressione a Budapest di due neonazisti (accuse che la monzese ha sempre rigettato) e che rischia 24 anni di carcere, possa proseguire la detenzione preventiva in Italia e partecipare alla seconda udienza del processo (a fine marzo) in videoconferenza. Nel frattempo il legale della famiglia Salis si è attivato per chiedere almeno gli arresti docimiliari della donna in Ungheria.

La mozione è stata presentata dal consigliere Lorenzo Gentile (Pd), ma prima di essere votata ha visto il “ritocco” sia della minoranza sia della maggioranza, per poi arrivare a un testo unitario votato da tutta l’aula. “Questa richiesta non è di competenza nè del governo italiano né del governo ungherese, ma della magistratura ungherese che, naturalmente, è un organo indipendente - ha spiegato la consigliera Martina Sassoli a nome del Gruppo Misto, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi con Dario Allevi -. Chiediamo una modifica del testo con la quale invitiamo il sindaco e la giunta a chiedere al governo di proseguire nell’interlocuzione con il governo ungherese e laddove fosse impossibile il trasferimento di Ilaria Salis in Italia, che almeno durante il periodo della detenzione preventiva in carcere le sia garantito un trattamento dignitoso e nel pieno rispetto dei diritti umani”. La maggioranza ha accolto la modifica, ma a sua volta ne ha aggiunta un’altra precisando che comunque le richieste di rimpatrio vanno presentate dal Ministero della Giustizia, ma naturalmente qualora non fosse possibile il rimpatrio si ribadisce la necessità che ad Ilaria Salis sia garantita una detenzione dignitosa e rispettosa dei diritti umani.

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) che, come il sindaco, ha avuto modo di parlare personalmente con il padre di Ilaria Salis in partenza in queste ore per Budapest per il consueto colloquio mensile con la figlia. “Siamo noi nelle condizioni di insegnare come garantire una pena dignitosa, noi che siamo stati più volte multati per il sovraffollamento delle carceri e che abbiamo pagato risarcimenti agli ex detenuti per una detenzione in condizioni dignitose? - ha dichiarato Piffer, naturalmente appoggiando la richiesta del rimpatrio di Ilaria Salis, ma al tempo stesso ribadendo che condizioni di non rispetto dei diritti civili ci sono anche nelle carceri italiane -. Io oggi voto per garantire a Ilaria Salis una detenzione dignitosa, lo chiedo per qualsiasi cittadino italiano e straniero. Se passa questa mozione allora spero che con lo stesso coraggio e determinazione i consiglieri comunali chiederanno condizioni dignitose per le migliaia di detenuti che non le hanno".

Il sindaco inoltre ha ricordato che durante i suoi scambi di messaggi con il padre della ex studentessa del liceo classico Zucchi, Roberto Salis ha più volte ribadito la necessità di non enfatizzare l’appartenza ideologica, ma di puntare l'attenzione sulla vicenda di un cittadino in attesa di giudizio detenuto in condizioni disumane.