Troppi disagi per la neve, il sindaco di Monza si scusa: "Il piano non ha funzionato"

“È evidente che il piano neve predisposto dal Comune non ha funzionato, nonostante i tecnici avessero allertato per tempo l'azienda incaricata allo sgombero della neve”. Lo ha scritto il primo cittadino di Monza, Dario Allevi, in un post su Facebook in cui si è scusato con i suoi concittadini.

Domenica sera il sindaco si era confrontato con gli uffici tecnici del comune per sincerarsi che tutto fosse pronto “per affrontare questa prevista emergenza e davanti all’ennesima risposta affermativa ho anche scritto un post per tranquillizzarvi — ha scritto il sindaco —. Ma come si suol dire oneri (tanti) e onori (pochi) per chi ricopre il mio ruolo: ecco perché sono doverose le mie personali scuse per i disagi arrecati a tutti voi, soprattutto verso chi oggi doveva raggiungere il posto di lavoro o mettersi in viaggio per reali necessità. Concordo con voi che a Monza questi disguidi sono inaccettabili. Vi assicuro che stiamo lavorando perché non accadano più”.

Allevi ha precisato che l’azienda che si occupa dello sgombero della neve è stata diffidata: “le inadempienze accertate saranno sanzionate. Non faremo sconti e applicheremo tutte le penali previste dal contratto e non solo”.

Scuse e diffide ma non solo, il sindaco ha ringraziato tutti coloro chetano imbracciato una pala per liberare strade e marciapiedi. “Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Gruppo Comunale Protezione Civile, Alpini, Croce Rossa e volontari di Monza Soccorso hanno dato l’ennesima dimostrazione di grande professionalità e di dedizione al bene comune”.