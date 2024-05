Anche quest'anno sarà un San Giovanni senza fuochi: "Sindaco e assessori ripensateci"

La notizia era già nell'aria da tempo, poi questa sera - giovedì 23 maggio - è arrivata l'ufficialità: anche quest'anno per la Sagra di San Giovanni non ci saranno i fuochi d'artificio nel Parco di Monza. Proseguendo la linea già intrapresa l'anno scorso dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto che aveva annullato il rito dello spettacolo pirotecnico. Una scelta, peraltro, accolta positivamente da animalisti e da ambinetalisti da sempre contrari a questo evento.

A intervenire sull'argomento è stato il consigliere comunale Pier Frano Maffè (Forza Italia). "Capisco i problemi che questo evento comporta da un punto di vista economico e organizzativo - ha dichiarato l'azzurro -. Un evento che però richiamava in città migliaia di persone. Era diventato un momento di aggregazione. Comprendo le difficoltà, le norme per l'organizzazione sono diventate sempre più difficili e onerose, ma invito la giunta a ripensarci. Anche all'ultimo momento. Non dimenticando la raccolta di firme che l'anno scorso era stata fatta dopo la scelta della giunta di annullare la manifestazione". L'abolizione dello spettacolo pirotecnico aveva sollevato tante critiche in città e soprattutto sui social.