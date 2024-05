Perché sindaco, assessori e consiglieri non possono rinunciare ai parcheggi gratis

A Monza sindaco, assessori e consiglieri comunali non possono rinunciare al parcheggio gratuito nei pressi del Municipio. Maggioranza e opposizione unite ieri sera, lunedì 6 maggio, durante la votazione della mozione del consigliere Paolo Piffer (Civicamente) che lo scorso luglio aveva presentato la richiesta con la quale invitava i colleghi d’aula a rinunciare a quel parcheggio gratuito che viene garantito alla giunta e ai consiglieri.

Una mozione, datata luglio 2023, che nasceva dalla discussione che proprio in quelle settimane animava l’aula e la città in merito all’introduzione di stalli a pagamento in centro che colpivano soprattutto i lavoratori. Chi, costretto a raggiungere il centro di Monza in auto, si ritrovava a pagare un salasso per lavorare. Paolo Piffer aveva quindi chiesto che il buon esempio arrivasse proprio dall’aula con la rinuncia di quei 40 parcheggi. Destinandoli, come ha ricordato ieri sera, “attraverso un documento ufficiale per esempio a quei commercianti che lavorano in centro e che stanno attraversando un momento di difficoltà”.

Ma la sua proposta non può essere accolta. A spiegarlo è stato il vicesindaco Egidio Longoni: “Quei circa 40 stalli sono cessioni fatte al Comune di Monza in quell’atto progettuale di Project Financing per la realizzazione del parcheggio partito dalla giunta Faglia e poi realizzato con la giunta Mariani. Se venissero restituiti naturalmente il privato incentiverebbe gli stalli a pagamento”. Longoni ha inoltre precisato che è contrario a scelte di questo tipo già abbracciate da altre amministrazioni comunali, ricordando il ruolo dei consiglieri e degli assessori che svolgono il loro incarico oltre l’orario di lavoro.

Maggioranza e opposizione unite contro la proposta del consigliere Paolo Piffer. “Questa è una mozione populista che dà respiro e voce alla pancia delle persone. È una mozione antipolitica che fa male alla società”, ha dichiarato il consigliere Tullio Parrella (Azione con Calenda). Sulla stessa posizione anche Marco Pietrobon (Pd): “Se venisse votata non porterebbe comunque a un risparmio economico per il Comune di Monza e per la collettività. Qualche consigliere che deve venire per forza in auto andrebbe a parcheggiare in uno stallo di quelli più economici rispetto a quelli nei pressi del Comune, a discapito dei cittadini. Se è una mozione simbolica, meglio farne altre”.

Anche Andrea Arbizzoni (Fratelli d’Italia) ha ribadito la contrarierà a questa mozione. “Malgrado il mio partito abbia più volte criticato la scelta della giunta di introdurre i parcheggi a pagamento e promosso una raccolta firme sono contrario a questa mozione. Questo non è un privilegio, ma un elemento legato al mandato. Mozioni di questo tipo producono antipolitica e disaffezione”. Il consigliere dem Villy De Luca ha inoltre ricordato che spesso “i consiglieri che abitano lontano vengono in auto anche per problemi di ritardi dei mezzi. È una sorta di riconoscimento per il lavoro che svolgono”. Alla fine l’aula ha bocciato la mozione di Piffer: 26 voti contrari e 1 favorevole.