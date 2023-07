"Allarme amianto: l'istituzione dell'area rossa è arrivata tardi": l'accusa di Forza Italia

Tra le aree maggiormente colpite dal primo nubifragio c’era anche la zona di via Marsala e di viale Romagna con decine di alberi caduti e anche il tetto di un condominio che presentava al suo interno fibre di amianto. Nella tarda serata di domenica 23 luglio è stata emessa l’ordinanza che istituisce – fino al 31 luglio – la zona rossa tra via Goldoni, via Calatafimi e via Marsala per poter proseguire con le attività di recupero di materiali contenenti eternit dispersi dopo lo scoperchiamento di un tetto. Divieto al traffico veicolare ma "sono previsti interventi di bonifica che riguarderanno superfici pubbliche e private compresi balconi il cui accesso avverrà mediante l’utililzzo di piattaforme telescopiche con cestello" si legge nell'ordinanza

"I cittadini residenti nell’area interessata - si legge nell'ordinanza - devono indossare idonea mascherina FFP2, ogni qualvolta escono dalla residenza e transitano nel perimetro oggetto di restrizione. Si consiglia il lavaggio con acqua delle calzature utilizzate all’esterno, sempre con utilizzo di maschera protettiva. Le finestre delle abitazioni devono essere mantenute chiuse, con le tapparelle abbassate o gli scuri chiusi, per agevolare le procedure in atto. Per gli impianti di condizionamento che prevedono captazione di aria dall’esterno, sostituzione dei filtri alla conclusione delle attività di bonifica".

Longo critica le tempistiche di intervento: la zona rossa, per l’azzurro, andava istituita prima. “I cittadini sono molto preoccupati - spiega Longo -. Non solo i residenti, ma anche coloro che nelle giornate di sabato e di domenica hanno percorso quel tratto di Monza. Vorrei sapere dal sindaco e dagli assessori se, mentre venivano effettuate le verifiche del caso, gli operatori e gli agenti della polizia locale impegnati in prima linea erano dotati di adeguati dispositivi di protezione personale, e soprattutto se e in che modo sono stati avvisati i residenti del possibile pericolo amianto che poi, dopo 2 giorni, è stato confermato. Mi sono giunte segnalazioni di residenti che non hanno ricevuto informazioni precise in merito e che adesso sono molto preoccupati perché per due giorni non si sono protetti”.

Ma il rischio amianto non c’è solo in via Marsala. A lanciarle l’allarme i residenti di via Timavo che chiedono interventi di bonifica (e di sgombero) del centro sociale. Dal tetto – a causa delle forti piogge – sono caduti detriti contenenti probabilmente eternit.