La nuova giunta di Desio: ecco i nomi degli assessori

“E’ una Giunta che esprime al cento per cento quello che è stato il nostro lavoro e quello che sarà per i prossimi cinque anni. Svilupperà tutti i punti del nostro programma. Lavoreremo in piena sinergia con tutti gli uffici, che ringrazio già da subito per la collaborazione. La nostra Giunta parte in un momento difficile dell'anno, le elezioni programmate a fine ottobre portano anche a delle scadenze molto ravvicinate, quale ad esempio quella relativa al Natale, per il quale siamo riusciti in brevissimo tempo ad approntare un programma che spero sarà apprezzato da tutti”. Queste le parole del sindaco di Desio, Simone Gargiulo, per la presentazione della nuova giunta.

“Una scadenza importante è il DUP, il Documento Unico di Programmazione, occorrerà lavorare molto, bene e in poco tempo. - Ha continuato il primo cittadino - Ci aspetta una sfida fondamentale: rimodulare gli obiettivi amministrativi per delineare il percorso necessario a realizzare la nostra visione della Città. Stiamo analizzando quanto è stato effettuato e le azioni in corso. In Giunta ci sono tante giovani leve, si tratta di professionisti che hanno anche una lunga esperienza di tipo politico alle spalle. Il nostro atteggiamento sarà di apertura nei confronti di tutti, cercheremo di essere presenti sui diversi canali comunicativi dove stanno i cittadini per fornire risposte veloci, concrete, dettagliate e immediate, dialogando il piu’ possibile con la Comunità, perchè tutti possano farsi un'idea ed esprimere le loro opinioni e proposte, partendo da dati e informazioni oggettive ”.

Nelle loro brevi dichiarazioni, i neo Assessori hanno sottolineato di essere onorati di potere ricoprire il loro ruolo nella Giunta comunale di Desio, dichiarando che il loro impegno sarà massimo, restando a disposizione di tutti, con il principale obiettivo di far rinascere Desio, appoggiando il Sindaco nelle sue scelte amministrative e ascoltando sempre il territorio e i cittadini”.

ECCO LA LISTA DELLE DELEGHE AFFIDATE DAL SINDACO GARGIULO:

Vicesindaco: Andrea Villa (Lega) SICUREZZA E POLITICHE AMBIENTALI

Deleghe:

• Sicurezza

• Polizia locale

• Protezione civile

• Ambiente e territorio

• Servizi cimiteriali

• Servizi demografici e Sportello polifunzionale - SpazioCOMUNE

Assessore: Luca Ghezzi (Lega) POLITICHE GIOVANILI, SPORT, NEXT GENERATION E COMUNICAZIONE

Deleghe:

• Sport e impianti sportivi

• Politiche giovanili

• Next generation e fondi europei

• Comunicazione/URP

• Rapporti con il consiglio comunale

• Servizi informatici, innovazione e amministrazione digitale

• Trasparenza

• Semplificazione

Assessore: Cristina Riboldi (Lega) URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Deleghe:

• Sviluppo del territorio

• Urbanistica

• Edilizia privata

• Mobilità e trasporti

• Verde pubblico

• Arredo urbano

Assessore: Miriam Cuppari (Lega) PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Deleghe:

• Cultura

• Pubblica Istruzione, servizi scolastici, servizi all’infanzia

• Sistemi bibliotecari

• Edilizia scolastica

Assessore: Fabio Sclapari (FDI) FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA’

Deleghe:

• Famiglia

• Politiche sociali

• Volontariato

• Disabilità

• Politiche abitative

Assessore: Samantha Baldo (FDI): COMMERCIO E MARKETING TERRITORIALE , PARI OPPORTUNITA’

• Commercio,

• turismo e marketing territoriale

• pari opportunità

Assessore: Andrea Civiero (Lista Civia per Desio) ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO, PARTITA IVA

• Lavoro

• Attività produttive

• Eventi

• Rapporti con i quartieri

• Partita IVA

Il Sindaco ha mantenuto invece per la sua carica le seguenti deleghe:

• Bilancio

• Tributi

• Partecipate

• Lavori pubblici e viabilità

• Personale

• Controllo di gestione

• Patrimonio

• Affari legali