Prima seduta del nuovo consiglio della provincia di Monza e Brianza

Si è svolta martedì 28 dicembre la prima seduta di consiglio provinciale, dopo la giornata di election day dello scorso 18 dicembre 2021.

Il Presidente Luca Santambrogio ha aperto i lavori salutando tutti i consiglieri e rivolgendo un benvenuto ai neo eletti rinnovando i ringraziamenti a tutti i sindaci e consiglieri comunali che hanno dato disponibilità alla candidatura e a tutti quelli che hanno partecipato alle elezioni provinciali con una affluenza che ha sfiorato il 90%.

“Ci ritroviamo tra persone che hanno già condiviso l’impegno in questa assise e con persone nuove con cui impareremo a collaborare per il bene di questo territorio e di questo Ente che sta recuperando il suo ruolo di centralità. Ci sono tante partite aperte e tante sfide a cui dobbiamo guardare per portare la Brianza oltre la crisi derivata dalla pandemia” ha detto il presidente Luca Santambrogio.

Da Pedemontana al San Gerardo Ircss

Da un primo confronto tra gli eletti i temi di maggior interesse, da condividere all’interno dell’Assemblea dei Sindaci, sono : Pedemontana, il Pnrr mettendo al centro il tema delle tempistiche e della ricerca del personale da assumere all’interno delle amministrazioni; la questione del passaggio dell’Ospedale San Gerardo a IRCSS. Nei prossimi mesi la Provincia potrà valutare l’opportunità di costituire un nuovo servizio di rete dedicato alle partecipate per coordinare la presenza dei Comuni all’interno delle diverse partecipate. Dopo le operazioni di convalida degli eletti, il Presidente ha comunicato all’aula di avere nominato VicePresidente Riccardo Borgonovo, in continuità con il precedente mandato. Nelle prossime sedute saranno nominati il Vicepresidente d’aula, espressione delle minoranze, ed i capigruppo.

Il Consiglio Provinciale dopo il voto del 18 dicembre 2021 risulta così composto: 4 Consiglieri per la Lista n. 1 - Insieme per la Brianza,: Rebosio Claudio Borgonovo Riccardo Mario ; Monguzzi Nicolas Pietro ; Santese Vito Michele; 4 Consiglieri per la Lista n. 2 - Lega Brianza Autonomia Libertà: Cambiaghi Martina); Casati Antonella; Romanò Marina Ghezzi Fabio; 8 Consiglieri per la Lista n. 3 - BrianzaReteComune : Di Paolo Vincenzo Alessandro Rossi Alberto; Sironi Simone; Garofalo Giorgio; Cicardi Pietro Giovanni Maria; Monguzzi Concettina; Facciuto Francesco ; Riva Egidio .