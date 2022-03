Paolo Pilotto è il candidato sindaco del centrosinistra a Monza

E' Paolo Pilotto, consigliere comunale del Partito Democratico, il candidato sindaco che sfiderà il primo cittadino uscente Dario Allevi e il candidato di Civicamente Monza Paolo Piffer. Il nome di Pilotto è stato ufficializzato domenica 13 marzo, al termine delle primarie indette dal centrosinistra per individuare il candidato sindaco per Monza attraverso la consultazione dei cittadini.

A sfidarsi sono stati Paolo Pilotto, 60 anni, e Marco Lamperti, 35. Pilotto ha ottenuto 938 voti (5,18%), superando per un pugno di preferenze l'avversario. "Congratulazioni a Paolo Pilotto per la nomination a Candidato Sindaco del Centrosinistra, grazie al 50,18% (938) dei voti. Un bellissimo confronto che ha portato in questo mese ad incontrare tantissimi cittadini e a fare bellissime esperienze insieme. Un grazie sincero alle 924 persone che hanno voluto esprimere la loro preferenza nei miei confronti. È stata una bellissima avventura che continuerà nella battaglia contro Allevi" ha commentato lo sfidante Marco Lamperti che si è invece fermato a 924 preferenze, rivolgendo un personale in bocca al lupo a Pilotto per la campagna elettorale.

Chi è Paolo Pilotto

Lamperti e Pilotto rappresentano le due anime dei dem. Entrambi consiglieri comunali a Monza nelle file del Pd, hanno comunque una storia politica diversa. Paolo Pilotto, 60 anni, insegnante di religione al liceo classico Zucchi. Una lunga carriera nel mondo della politica monzese che lo ha visto anche ricoprire i ruoli di assessore all'Istruzione nella prima giunta Mariani e poi in quella Faglia, di consigliere provinciale, e poi dal 2017 di nuovo in aula come consigliere nelle file dei dem.

Chi è Marco Lamperti

Marco Lamperti, invece, ha 35 anni, è ingegnere, attivo nella politica locale dal 2005, ha assunto diversi ruoli dirigenziali a livello cittadino, provinciale e regionale. Dal 2012 siede tra i banchi del consiglio comunale. A sostenere Marco Lamperti LabMonza, Si, e Articolo 1. Oltre a un supporter d'eccezione. L'ex sindaco Roberto Scanagatti che aveva annunciato sulla sua pagina Facebook il sostegno a Lamperti.