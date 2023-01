"A Monza per avere il passaporto bisogna aspettare quasi un anno"

La vicenda 'passaporti lumaca' finisce anche sui banchi del consiglio comunale di Monza. A sollevarla il consigliere di maggioranza Sergio Visconti (capogruppo di Pilotto sindaco Monza Attiva e Solidale) che lunedì 23 gennaio ha portato il problema in aula. Con una raccomandazione al primo cittadino affinché, per quanto di sua competenza, si mobiliti per migliorare la situazione.

“A Monza per ottenere un passaporto ci vuole quasi un anno – ha spiegato -. Ad oggi (23 gennaio, ndr) il primo appuntamento libero è per il 3 novembre 2023. Il che significa che per quella data verranno presentati i documenti e poi entro trenta giorni verrà consegnato il passaporto”. Il consigliere comunale ricorda con nostalgia i tempi prima del 2019, anno in cui a Monza è arrivata la questura, quando per richiedere il passaporto i cittadini potevano recarsi anche ai commissariati di Sesto San Giovanni o di Milano. “Adesso non è più possibile - prosegue -. I tempi che l’agenda digitale mette a disposizione per gli appuntamenti sono biblici. Poi c’è qualcuno che cerca scorciatoie presentando le lettere delle aziende o il biglietto aereo. Questi ritardi sono un grave disservizio per le quasi 900mila persone che risiedono nella provincia di Monza e Brianza”.

Un problema denunciato pochi giorni fa da una mamma di Veduggio con Colzano che rischiava di vedersi arrivare il passaporto dei due figli minorenni quattro mesi dopo la prenotazione della vacanza. La questione relativa alle lunghe attese per il rilascio o il rinnovo dei passaporti alla questura di Monza è già nota e - assicurano da via Montevecchia - si tenta di gestire l'utenza ascoltando tutte le richieste e tenendo conto delle urgenze. "Per chi ha problematiche particolari e deve partire per ragioni di studio, lavoro o vacanza, l'invito è a presentarsi presso gli uffici" spiegano dalla questura. Lo scorso anno sono stati rilasciati 25.622 passaporti, secondo il report di fine anno fornito dalla questura. E negli ultimi tempi è stato implementato anche l'organico dell'ufficio con l'assegnazione di altre sei risorse. "Abbiamo raddoppiato gli appuntamenti e le disponibilità dell'agenda: prendiamo circa trecento prenotazioni al giorno" spiegano.