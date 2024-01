Quei manifesti antifemministi scatenano la polemica: "Sono una minaccia e un inno alla violenza"

Quei manifesti antifemministi comparsi in centro (ma non solo) non sono passati inosservati. Il Pd di Monza li condanna e invita la giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto a coprirli, e il consiglio comunale a condannarli. I manifesti in questione sono apparsi in città all’inizio dell’anno. Nei volantini, firmati con un logo con al centro il volto di Evita Peròn, viene condannata “Una società che impone da una parte i modelli di uomini senza forza e vigore – si legge sul volantino – omuncoli deboli, incerti e dai tratti spesso effemminati. Dall’altra trasforma la donna in un mero oggetto di consumo”. Nel manifesto si legge che questa “è la società che sforna generazioni di capricciosi e viziati con la carta di credito di mamma e papà nelle mani. Di giovani senza midollo che non conoscono limiti, che tutto possono senza conoscere il rifiuti, senza saper ricevere un no”. Il volantino termina con la scritta “Boicotta il femminism*”.

Immediata la replica del Pd di Monza che denuncia l’affissione abusiva (persino sulla bacheca del Partito democratico) e il messaggio i quei manifesti. “Si tratta di manifesti che si rivelano un pericoloso concentrato di slogan inneggianti la violenza, l’odio verso il genere femminile, le battaglie femministe, la minaccia alla convivenza civile, per terminare con l’evocare il patriarcato come la soluzione a tutti i mali - si legge nella nota stampa inviata dai dem di Monza -. Un inno alla violenza, all’intolleranza, al disprezzo dei diritti civili conquistati nel nostro paese. Un inno all’uomo forte, sì proprio quell’uomo che si è reso protagonista dal gennaio 2023 a oggi di 109 femminicidi di cui 90 registrati in ambito familiare e affettivo. Un inno al totalitarismo e un programma politico contro la ragioni della libertà, della democrazia e delle istituzioni democratiche”.

Il Pd condanna il gesto, è preoccupato della comparsa a Monza di quel messaggio e invita la giunta, non solo a coprire i manifesti, ma anche ad individuare i presunti autori e a sanzionarli. Naturalmente con l’ausilio delle forze dell’ordine già allertate per l’accaduto. “Infine invitiamo il consiglio comunale a una pubblica condanna dei pericolosi contenuti espressi in quei manifesti”, conclude la nota.