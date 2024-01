Ilaria Salis: dopo l'ingresso in aula in catene anche la politica brianzola si mobilita

Le immagini di Ilaria Salis tenuta al guinzaglio e incatenata mani e piedi davanti al giudice nel tribunale di Budapest hanno fatto il giro del mondo. Sollevando l’indignazione, non solo di familiari e amici, ma del mondo politico e civile. La vicenda della maestra 39enne brianzola, ex studentessa del liceo classico Zucchi, attivista (agli albori) del centro sociale Foa Boccaccio e poi antifascista militante hanno fatto il giro del mondo. La donna l’11 febbraio 2023 è stata arrestata a Budapest perché accusata di aver picchiato due neonazisti che partecipavano alla manifestazione della Giornata dell’Onore. Ieri, lunedì 29 gennaio, la prima udienza. La donna non ha patteggiato dichiarandosi innocente: rischia fino a 11 anni di carcere e la nuova udienza è prevista per il 24 maggio.

Il padre a Budapest

Intanto oggi, martedì 30 gennaio, il padre Roberto incontrerà a Budapest l’ambasciatore italiano. Domani, invece, ci sarà il colloquio mensile con la figlia detenuta nel carcere della capitale ungherese. Poi il rientro in Italia. “Io sono orgoglioso di mia figlia - aveva dichiarato a MonzaToday - Il fatto che la pensiamo diversamente dal punto di vista politico non è mai stato di alcuna limitazione al nostro amore: abbiamo discusso tante volte anche calorosamente, ma poi ci siamo sempre abbracciati perché il nostro legame è ben più importante della politica. E io ammiro tantissimo Ilaria perché mette tutta se stessa nei suoi ideali". Intanto a Monza la società civile si era già mossa attivando alcune petizioni on line per chiedere la liberazione della donna. I militanti del centro sociale Foa Bocaccio avevano invece attaccato manifesti per chiederel a liberazione della donna e di tutti gli antifascisti.

L'intervento durante il consiglio provinciale

Nella seduta del consiglio provinciale di questo pomeriggio si è parlato anche della maestra in carcere da quasi un anno, detenuta in condizioni disumane. "Sono immagini indecenti e inaccettabili - ha dichiarato Di Paolo, capogruppo di Vrianza Rete Comune che raccoglie il centrosinistra - sintomatiche di un vergognoso arretramento dello Stato di diritto in un Paese dell’Unione europea. A questo trattamento degradante si somma il mancato rispetto del fondamentale diritto di difesa, posto che, come si apprende da fonti di stampa, alla difesa di Ilaria Salis sarebbe stato impedito l’accesso a basilari atti di indagine. Quanto sta avvenendo a Ilaria Salis e agli altri attivisti coinvolti negli arresti e nei fermi ungheresi deve interessare tutti noi. Perché sul loro corpo si gioca una partita che riguarda la qualità della democrazia nel nostro continente e il tema della tutela dei diritti umani. Un anno di reclusione senza processo, in condizioni estreme, un trattamento violento e di privazione dei minimi diritti umani, in presenza di una sproporzione clamorosa tra fatti contestati e pene previste, costituiscono un segnale di allarme sui rischi che corre l’Europa."

"L’adesione all’Unione europea comporta la condivisione di principi giuridici e di civiltà la cui violazione impegna tutti alla denuncia e al contrasto. Vogliamo ribadirlo anche da qui - ha detto il capogruppo della lista di centrosinistra - dai banchi del consiglio provinciale di Monza e della Brianza. E vorremmo che questo grido di denuncia fosse condiviso e rilanciato da tutti. E che arrivasse dal nostro territorio una voce forte nei confronti del Governo italiano, perché si attivi e intervenga nei confronti di Orban e delle autorità ungheresi, perché siano garantiti e rispettati i più basilari diritti. L’Europa che vogliamo non è quella delle catene ai piedi, dell’autoritarismo che limita e comprime le libertà delle persone. Anche noi, come istituzione locale, possiamo agire concretamente su questo fronte. Vogliamo rinnovare in questa sede la proposta dell’istituzione del Garante provinciale dei diritti delle persone detenute. È un impegno concreto che noi vogliamo portare avanti."

Pci: "Una vergogna"

Intanto la sinistra e il centrosinistra brianzolo condannano la vicenda e una non maggiore presa di posizione da parte del Governo e delle istituzioni. “Dopo un anno si è mosso il ministero degli Esteri e l'ambasciata dopo svariate comunicazioni da parte dei familiari di Ilaria Salis. Una vergognosa sudditanza del governo Meloni e della UE al governo ungherese - si legge sulla pagina Facebook del Pci di Varedo -. Rimane detenuta nell'indifferenza del governo italiano che, come è noto, simpatizza per quello magiaro. A parte una interrogazione in Commissione europea crediamo sia indice di civiltà denunciare”.

Pd: "Violati i diritti civili"

Anche il Pd di Monza e Brianza dimostra vicinanza alla donna e alla causa che stanno portando avanti i suoi familiari. “Seguiamo con apprensione la vicenda giudiziaria di Ilaria Salis, insegnante di Monza, attivista antifascista, detenuta in condizioni disumane da quasi un anno – dichiarano il segretario provinciale Lorenzo Sala e il responsabile dei diritti umani Pd Monza e Brianza Davide Usai -. Non è nostra intenzione entrare nel merito della vicenda giudiziaria ma ancora prima poniamo l'attenzione sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona. Oggi al processo Ilaria Salis è stata condotta in aula con mani e piedi incatenati, tirata con una catena da una guardia. Una condizione di prigionia inaccettabile in un paese europeo. Anche la comunità politica del PD di Monza Brianza si appella al governo italiano affinché si attivi immediatamente chiedendo che vengano rispettati i diritti della nostra connazionale e si valutino tutte le possibilità affinché venga liberata e garantito un equo processo. Quanto accaduto ieri in Ungheria ancora una volte pone l'accento sulla traiettoria che Orban sta infliggendo al suo paese, traiettoria che sta portando l'Ungheria sempre più lontana dalla civiltà e dalla cultura della democrazia liberale che ha fatto grande l'Europa”.

Milano chiede la liberazione della donna

Intanto ieri sera in consiglio comunale a Milano è stato approvato per faro tornare Ilaria Salis a casa. Come riferisce MilanoToday il documento (passato con 28 voti favorevoli e 6 astenuti) è stato presentato dal consigliere dem Alessandro Giungi che ha parlato di "situazione non accettabile" in quanto la donna sarebbe tenuta in "una cella sovraffollata", senza "alcun tipo di assistenza medica", "provata psicologicamente" e con "poco cibo". Motivando ulteriormente la richiesta, il consigliere ha ricordato che "il Procuratore generale di Milano ha negato all'Ungheria l'estradizione di un altro cittadino, coimputato con Ilaria Salis, a causa della differenza di pena prevista tra Italia e Ungheria" per il tipo di reato e per le condizioni di detenzione.