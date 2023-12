Milano-Meda a pagamento con l'arrivo di Pedemontana: "Il traffico finirà nei comuni"

Una nuova autostrada per attraversare la Brianza e la prospettiva di trasformare la Milano-Meda, la superstrada brianzola in esercizio sul territorio e utilizzata da innumerevoli automobilisti per spostarsi da una parte all'altra della provincia e verso Milano, a pagamento. A opporsi è stato il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti intervenendo in seguito alla presentazione da parte di Autostrada Pedemontana Lombarda delle nuove tratte in costruzione in Brianza che si è tenuta venerdì a Meda.

Ponti ha ribadito come il tema della "gratuità della Milano Meda, che oggi è gratuita e nel prossimo futuro sarà a pagamento, è un tema preminente che non può essere ignorato, così come i problemi di cantierizzazione ed i suoi effetti sul traffico a partire dal prossimo anno".

"Il traffico si riverserà nei comuni"

“In tal senso - ha spiegato Ponti - ho depositato un Ordine del giorno ad hoc al bilancio di previsione 2024-2026 (Pdl 35 ndr) la cui discussione inizierà martedì 19, con l’obiettivo di impegnare la Giunta a farsi parte attiva affinché la tratta della Pedemontana che si sovrapporrà all’attuale tracciato della Milano Meda non venga resa a pagamento”.

"Purtroppo la narrazione di chi sostiene l’efficienza viabilistica di Pedemontana è contradditoria: infatti si afferma che l’infrastruttura si pone l’obiettivo di decongestionare il traffico dalle tangenziali di Milano, ma si sottovaluta il fatto che rendere la Milano Meda a pedaggio significa causare il riversarsi di pesanti flussi di traffico all’interno dei comuni, le cui strade sono già congestionate, come ad esempio lo è la Comasina” ha aggiunto Ponti.

"Conto sulla responsabilità della Giunta nel capire che far pagare il pedaggio sulla Sp 35, sarebbe un colpo al cuore per la viabilità e per il conseguente aumento di smog nei comuni, con tutti i connessi problemi che ne deriverebbero” ha concluso.

Le nuove tratte in costruzione in Brianza

Mentre le tratte A36 Cassano Magnago - Lentate sul Seveso insieme alla tangenziale di Como (A59 Villaguardia – Acquanegra) e la tangenziale di Varese (A60 Gazzada – Vedano Olona) sono già in esercizio, in Brianza sono in corso di realizzazione le tratte B2 e C dell’A36, tra Bovisio Masciago e Vimercate ed è in fase di approvazine la variante che collega Vimercate con l’autostrada A4 ad Agrate Brianza.

Nel complesso, il progetto prevede la progettazione esecutiva e la costruzione di circa 26 chilometri di autostrada, con l’obiettivo di riorganizzare i collegamenti stradali nel quadrante Varese-Como-Bergamo Milano. La Tratta B2, lunga circa 10 chilometri, si collega alla già esistente Tratta B1, snodandosi tra Lentate sul Seveso e Cesano Maderno. La Tratta C si estende per oltre 16 chilometri e congiunge Cesano Maderno e Usmate-Velate. Entrambi i tracciati includono trincee, rilevati, gallerie e viadotti.

Per le due tratte in realizzazione, oltre l’83% del tracciato è interrato: il 36% è in galleria artificiale e il 47% in trincea. La Tratta B2 è lunga 9,6 km e si aggancia alla Tratta B1 già realizzata, estendendosi da Lentate sul Seveso fino a Cesano Maderno. Il tracciato si sviluppa per 2,8 km in trincea, per 3,6 km in rilevato, per 3 km in galleria artificiale e per 0,2 km in viadotto. La Tratta C ha una lunghezza di 16,6 km e si estende da Cesano Maderno alla Tangenziale Est in Comune di Vimercate. Il tracciato si sviluppa per 9,6 km in trincea, per 0,3 km in rilevato, per 6,5 km in galleria artificiale e per 0,2 km in viadotto.

Una data per l’avvio dei cantieri ancora non c’è, come ha confermato il presidente di APL Luigi Roth. Ma l’apertura delle tratte B2 e C è prevista per la fine del 2026: tra tre anni dunque per spostarsi in Brianza lungo le nuove arterie potrebbe volerci meno tempo con previsioni di una maggiore fluidità del traffico in una delle aree più urbanizzate d’Europa.