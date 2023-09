"Non è ecologica un'autostrada che svetta 3 metri sopra un parco"

“Come si può dire che Pedemontana è un’autostrada green, che rispetta l’ambiente se svetterà a 3 metri sopra il Parco Pane?”. A parlare è Giovanna Amodio, segretaria provinciale di Sinistra Italiana Monza alla vigilia dell’incontro in programma sabato 30 settembre alle 14 al Binario 7 di Monza (via Turati): Alleanza Verdi Sinistra promuove l’incontro “Entrare Fuori – Camminare insieme per andare lontano”, con esponenti politici di Sinistra Italiana, Verdi e le differenti liste civiche presenti sul territorio lombardo e su quello nazionale.

Amodio, profonda conoscitrice del territorio brianzolo, boccia il progetto Pedemontana. “In primis da un punto di vista ambientale - spiega -. Sono molto preoccupata anche per gli interventi di bonifica previsti nell’area interessata nel 1976 dal disastro della diossina. Mi ricordo quando passavano i mezzi e dai megafoni si sentivano gli avvertimenti a tenere chiuse le finestre”. Ma Amodio solleva parecchie perplessità anche in tema di alleggerimento del traffico certa che la realizzazione della nuova infrastruttura non risolverà il problema.

“L’idea di una autostrada come collegamento tra est e ovest ormai non esiste più. Peraltro un’autostrada a pagamento non verrà utilizzata. Lo dimostra la presenza del casello di Agrate. Pedemontana sarà una grande tangenziale esterna a Milano, una tangenziale a pagamento con un’ipotesi di costo tutt’altro che irrisoria, calcolata sull’idea che i brianzoli, pur di risparmiare tempo, saranno pronti a pagare il pedaggio”.Secondo Amodio il problema del traffico non si risolverà con la realizzazione di Pedemontana. “Serve un miglioramento del servizio di trasporto pubblico e il prolungamento della metropolitana fino a Vimercatese. Promessa fatta, ma mai mantenuta”, conclude.

Intanto Alleanza Verdi Sinistra Lombardia si prepara all’incontro del 30 settembre al Binario 7. Riprendendo l'appello lanciato quest'estate da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra incontra movimenti politici civici di Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta, attivisti/e per il clima e i diritti sociali con l’obiettivo di valorizzare le esperienze locali e i movimenti che condividono la prospettiva rossoverde. Sarà l’occasione per confrontarsi sulle buone esperienze di amministrazione locale che poggiano sulla ricerca della giustizia sociale e ambientale.

Saranno presenti Tino Magni, Peppe De Cristoforo, Devis Dori, Onorio Rosati, Maurizia Pungitelli, Anita Pirovano, Giovanna Amodio, Elena Comelli, Selena Candia, Gabriele Rabaiotti, Donatella Albini, Lella Brambilla, Walter Pavarini, Emanuele Manzoni, Tommaso Gorini, Arianna Bettin, Luca Testoni, Giovanni Mori, Mauro Pirovano, Ilaria Lamera e Claudia Mapelli.