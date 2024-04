Scontri tra le tifoserie fuori dallo stadio: "A Monza succedono per questo motivo"

Scontri tra le tifoserie a Monza, il caso finisce in consiglio comunale. E secondo quanto sostenuto da alcuni consiglieri durante l'ultima riunione dell'assise cittadina il problema sarebbe nell'organizzazione e nella gestione dell'ordine pubblico. Questo quanto è emerso durante il consiglio comunale di ieri sera, lunedì 8 aprile, all'indomani degli scontri che sono avvenuti dopo la partita Monza-Napoli del giorno prima.

Secondo quanto ricostruito dalla questura, un gruppo dei tifosi del Monza al termine della partita si sarebbe spostato velocemente per raggiungere un pulmino del club napoletano, cercando un contatto. A fermare il tentativo di scontro tra le parti e a evitare che la situazione potesse degenerare è stato l'intervento degli agenti della polizia di Stato, presenti sul posto. Il personale, in tenuta antisommossa, è intervenuto e ha bloccato i tifosi. Con un bilancio di quattro agenti rimasti feriti. La vicenda è finita poi sui banchi del consiglio comunale per voce dei consiglieri, e da sempre grandi tifosi del Monza, Dario Allevi (Noi con Dario Allevi) e Andrea Arbizzoni (capogruppo di Fratelli d'Italia).

"Vorremmo sapere chi è che fa passare i furgoni dei tifosi ospiti davanti al bar dove si ritrovano i tiosi del Monza - ha dichiarato l'ex sindaco -. Queste cose quando noi andiamo in trasferta non capitano mai, non devono accadere". Perché, come ha aggiunto Arbizzoni, quello di domenica non sarebbe stato un caso isolato. "È già successo nelle partire casalinghe del Monza contro il Brescia e contro il Genoa - precisa il capogruppo di Fratelli d'Italia -. Quando noi andiamo in trasferta non ci viene data neppure la possibilità di vedere la città. Qui i tifosi ospiti fanno quello che vogliono". Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere di maggioranza Sergio Tiziano Visconti (capogruppo di Pilotto sindaco Monza Attiva e Solidale) che ha ricordato "gli scontri di domenica sono stati un errore, nella gestione della sicurezza pubblica come già avvenuto il primo anno in serie A contro l'Udinese".

Allevi e Arbizzoni hanno annunciato che la minoranza a breve chiederà ufficialmente un incontro al questore e al prefetto per discutere della gestione dell'ordine pubblico e della situazione sicurezza in città. Non solo in merito alla vicenda degli scontri domenica fuori dallo dallo stadio, ma anche per la vicenda Foa Boacciaccio, vandali, e baby gang.