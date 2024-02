Una petizione per chiedere la messa in sicurezza della strada più pericolosa di Monza

Un intervento immediato in via Buonarroti, in quella via considerata la strada più pericolosa di Monza. Un intervento per mettere in sicurezza e rallentare la velocità nel tratto nei pressi del civico 189 dove ad aprile del 2023 era stato travolto e ucciso un ragazzino di 11 anni.

A chiederlo il consigliere comunale Marco Monguzzi (Fratelli d’Italia) che durante l’assise di giovedì 8 febbraio si è rivolto direttamente all’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia. “I cittadini si sono già mobilitati e hanno raccolto oltre una cinquantina di firme - ha spiegato Monguzzi -. Quel tratto è molto pericoloso. Serve un provvedimento immediato per garantire la sicurezza. Dall’angolo con via Beato Angelico fino a Brugherio le auto, quando non sono bloccate in coda nelle ore di punta, sfrecciano sia di giorno sia di notte”. Già a settembre Monguzzi aveva presentato il problema in aula chiedendo direttamente un intervento all’assessore alla Viabilità Giada Turato. “Quella strada è molto pericolosa: serve un intervento, una segnaletica. Purtroppo ad oggi non è stato fatto ancora nulla”, ha aggiunto Monguzzi.

La mappa di tutti gli incidenti

Ad ottobre Umberto Tesoro, residente e persona molto sensibile al tema della sicurezza stradale, aveva già redatto una mappa su Google degli incidenti avvenuti in Via Buonarroti. lo scorso 20 ottobre all’altezza del civico 101 è stato investito un uomo di 85 anni; pochi giorni prima una ragazzina di 13 anni è stata investita in via Mentana a pochi metri dall’incrocio con via Buonarroti; ad agosto all’altezza del civico 128 un automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è finito con l’auto direttamente nel cortile di una palazzina; ad aprile all’altezza del civico 189 è stato investito mortalmente un bambino di 11 anni; sempre nel mese di aprile un mezzo della Sangalli si è ribaltato; nell’agosto del 2022 un automobilista proprio alla rotonda ha sbandato e ha centrato in pieno il chiosco dell’edicola che, fortunatamente, era chiusa.

"Servono subito interventi"

“Servono interventi urgenti - aveva spiegato Umberto Tesoro alla redazione di MonzaToday -. Questi sono solo gli incidenti gravi, riportati dalla stampa, ma ce ne sono molti altri fortunatamente senza gravi conseguenze”. Via Buonarroti non è solo un’importante arteria stradale, ma anche una via con la presenza di 3 scuole (un asilo e due dell’infanzia) dove ogni giorno – soprattutto a determinati orari – c’è un importante flusso di persone e di bambini. Tesoro è categorico. “Non si può ancora rischiare - conclude -. Bisogna intervenire in fretta istituendo lungo tutta la via area a 30km/h e installando gli autovelox”. Per salvare le vite quindi maggiori controlli e dissuasori di velocità.

"Il problema è noto anche alla prefettura"

“Noi ci siamo mobilitati fin da subito – precisa Elisabetta Bardone, componente della Consulta di San Donato e del gruppo Controllo di Vicinato -. Sia con la raccolta delle firme, sia confrontandoci con l’assessore Giada Turato. E proprio grazie al nostro intervento e alle nostre insistenze l’assessore ha organizzato alcuni sopralluoghi coi tecnici per studiare meglio il problema di via Buonarroti. Ci siamo attivati a dicembre con l’assessore Moccia attraverso il gruppo Controllo di Vicinato”. Il problema, ricorda Bardone, è stato segnalato anche alla prefettura di Monza.

Articolo aggiornato alle ore 10.18 del 10 febbraio 2024