Il comune di Monza ha acquisito la piena proprietà di piazza Cambiaghi e pensa a un piano per la riqualificazione dell’area oggetto di segnalazioni relative a episodi di degrado. La giunta comunale ha approvato la delibera per trasferire definitivamente la proprietà di piazza Cambiaghi al comune di Monza: ora il testo dell’atto conclusivo passa all’attenzione del consiglio comunale, prima della stipula finale. Si concluderà così quanto previsto dalle convenzioni urbanistiche siglate tra il comune e la Società Edilcentro, che negli anni ’90 aveva edificato il complesso immobiliare compreso tra le vie Cristoforo Colombo e Azzone Visconti, realizzando vari interventi di ristrutturazione urbanistica nell’area Cambiaghi oltre l’autosilo interrato.

L’accordo Dopo una serie di atti relativi ai diritti di superficie e di servitù nelle aree destinate a parcheggio sotterraneo e alla conclusione degli ulteriori interventi susseguitisi, il Comune e la società Edilcentro hanno dunque definito gli obblighi tra le parti: il documento prevede, in particolare, che Piazza Cambiaghi sia a tutti gli effetti iscritta a piazza pubblica. Il parcheggio ipogeo resterà, invece, di proprietà del Comune ma la società beneficerà dei diritti di superficie dell’autosilo interrato per 80 anni. Edilcentro, inoltre, rinuncia in via transattiva ai crediti maturati pari a circa 400.000 euro, contestualmente alla definizione compiuta dei proprietari sia delle aree in superficie sia nel sottosuolo: in particolare sono garantiti tutti i percorsi pedonali di collegamento dell’area con il centro cittadino, mentre è in corso di definizione anche la nuova area del mercato che potrà estendersi fino a via Cristoforo Colombo.

“Dopo decenni di attesa si pone fine ad una vicenda legale complessa, che ha contribuito ad impedire la piena presa in carico della manutenzione e della cura di una porzione di Monza assolutamente centrale e strategica - spiega il Vicesindaco Egidio Longoni, con delega al Patrimonio – Ora si tratta di concludere questo lungo percorso amministrativo e cominciare a lavorare agli interventi di manutenzione dell’area a partire dai primi mesi del 2024”.