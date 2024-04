Spaccio sotto le guglie del Duomo: sos sicurezza in centro

Spaccio sotto le guglie del Duomo davanti ai fedeli e ai turisti che entrano nella grande chiesa monzese. A denunciarlo è il consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia) che durante il consiglio comunale di lunedì 29 aprile ha raccontato la scena alla quale aveva assistito pochi giorni prima. “La compagnia che staziona sotto i portici davanti al Duomo è diventata intollerabile - ha spiegato il capogruppo degli Azzurri -. Così come la piazza è diventata impresentabile: rifiuti, atteggiamenti arroganti da parte di alcuni che si sentono padroni e non è certo un bel biglietto da visita per chi viene a Monza. Purtroppo a tutto ciò si aggiunge l'attività di spaccio”. Il consigliere di minoranza, rivolgendosi all’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia, si è reso disponibile (naturalmente in privato) a fornire maggiori dettagli in merito al problema dei pusher così da aiutare le forze dell’ordine a cercare di debellare il traffico illegale. “La sicurezza è fondamentale in tutta la città, ma lo è ancora di più in piazza Duomo”, ha aggiunto Massimiliano Longo.

Moccia: "I risultati arriveranno"

Sulla vicenda è intervenuto direttamente l’assessore Moccia. “Da alcune settimane piazza Duomo è nel mirino delle priorità della nostra polizia locale con interventi che hanno portato risultati significativi in termini di indizi. C’è massima disponibilità alla collaborazione, non solo con il consigliere ma anche i gestori di piazza Duomo che ci hanno segnalato criticità. Sappiamo che esiste un degrado comportamentale, con il rischio di emulazione da parte di altri giovani. Ci muoveremo e i risultati arriveranno”.

Gli interventi della polizia

Il problema spaccio e baby gang nelle vie del centro di Monza (tra le quali anche piazza Duomo) non è nuovo. Nei giorni scorsi la polizia locale di Monza ha controllato decine di persone (soprattutto giovani e giovanissimi) e sequestrato decine di grammi di droga. Oltre un mese fa la polizia di Stato ha arrestato 4 giovani (tra i 16 e i 20 anni) che terrorizzavano i coetanei che passeggiavano per le vie del centro.

L'assessore: "Monza non è Gotham City"

Sul tema delle baby gang l’assessore Ambrogio Moccia aveva dichiarato che “Monza non è Gotham City. Il problema delle baby gang esiste ma non sono paragonabili a quelle situazioni presenti in città, soprattutto nella periferia, negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta. Oggi ci troviamo di fronte a giovani e giovanissimi più che altro irriverenti verso le istituzioni, con atteggiamenti irridenti e di sfida in particolare nei confronti delle forze dell’ordine”. Anche dopo gli ultimi episodi di arresti di giovanissimi da parte delle forze dell’ordine i ragazzi hanno abbandonato la pista dei reati predatori”, precisa. Ma non per questo la situazione è meno preoccupante. “Tutt’altro - prosegue l’ex magistrato -. È inquietante la mancanza di rispetto nei confronti della divisa. Non siamo di fronte agli adolescenti di trent’anni fa delle periferie che in molti casi esprimevano la loro aggressività e violenza con atti criminali come per esempio le rapine. Oggi mancano riferimenti positivi e back ground educativi. È in aumento un comportamento da branco, con l’individuazione di un capobranco e la volontà di presidiare una parte del territorio con atteggiamenti di supremazia nei confronti dei coetanei, di ragazzi più giovani o fragili”.