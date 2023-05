"Caro sindaco difendi i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali"

Caro sindaco trascrivi e difendi i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali. Questa la mozione presentata dal consigliere di minoranza Paolo Piffer (Civicamente) e sottoscritta da quattro consiglieri di maggioranza (Lorenzo Spedo e Francesco Racioppi di LabMonza, Sarah Brizzolara e Lorenzo Gentile del Pd) con la quale si invita il sindaco Paolo Pilotto a procedere con le registrazioni anagrafiche dei figli delle coppie omogenitoriali indicando come genitori entrambe le persone che si sono assunte la responsabilità della procreazione del bambino, nonostante la circolare di senso opposto inviata ai prefetti dal Ministro dell’Interno Piantedosi.

La mozione +Europa e Radicali italiani è stata presenta dal capogruppo di Civicamente, sollecitando inoltre il Parlamento a sostenere le proposte di legge presentate, come chiedono già i sindaci di Roma, Milano, Firenze, Napoli, Torino, Bologna e Bari. “Attraverso i nostri gruppi locali - afferma il segretario nazionale di +Europa, Riccardo Magi - abbiamo dato vita a questa campagna nazionale: presentiamo questa mozione nei consigli comunali di tutta Italia. La circolare di Piantedosi non è vincolante ed è fondamentale che i sindaci non interrompano le registrazioni. Con queste mozioni vogliamo però mandare anche un segnale al Parlamento, a cui chiediamo di approvare una legge che riempia il vuoto normativo, come ha chiesto nel 2021 la Corte Costituzionale. Per noi sui diritti e sulle libertà bisogna andare sempre più avanti. Qui però siamo in presenza non solo di un passo indietro, ma di una vera e propria crudeltà verso i bambini delle famiglie arcobaleno che hanno il diritto di essere riconosciuti come tutti gli altri. Per questo governo, invece, ci sono bambini di serie A e bambini di serie B. Per noi è inaccettabile”.

Francesco Condò di +Europa Brianza esprime l’auspicio “che anche da Monza arrivi un segnale a favore dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge: invitiamo dunque i consiglieri di tutte le forze politiche ad appoggiare la mozione e ringraziamo Civicamente per averla presentata.”

“Ho accolto con molto piacere la proposta di + Europa e dei radicali italiani – conclude Piffer - di presentare questa mozione a Monza. Civicamente è dal primo giorno che si batte per i diritti civili, non sempre le nostre mozioni sono state accolte in aula, vedremo cosa succederà questa volta, le firme di alcuni esponenti della maggioranza ci fanno ben sperare”.