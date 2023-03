Dove lasciare chiavi e portafoglio mentre si corre al Parco? La proposta del consigliere

Potrebbe sembrare un problema di poco conto, oppure semplicemente di nicchia. Ma la questione è arrivata persino in consiglio comunale. Installare al Parco degli armadietti dove i runner possano riporre alcuni oggetti personali prima di iniziare l'allenamento.

A presentare l'interrogazione (e la mozione) il consigliere Paolo Piffer (Civicamente). "Ho raccolto la richiesta di molti runner di Monza e Brianza che vanno al Parco a correre - ha spiegato Piffer durante il consiglio comunale di lunedì 6 marzo -. Molti hanno difficoltà a correre, perché devono portarsi dietro anche piccoli oggetti come le chiavi o il portafoglio. Si potrebbero installare armadietti proprio all'ingresso di viale Cavriga". L'allenamento per molti inizia proprio all'ingresso di Porta Monza. "Non si tratta di un intervento particolarmente oneroso - ha concluso Piffer -. Ma sarebbe molto apprezzato da chi si allena".