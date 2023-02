Pilotto invita a Monza i neo consiglieri regionali brianzoli eletti: ecco perché

Complimenti ai neoeletti e un incontro a breve con i consiglieri regionali brianzoli. A poche ore dalla proclamazione del governatore Attilio Fontana e dei 7 consiglieri regionali brianzoli eletti il sindaco si congratula con i vincitori.

Ma pensa al futuro e ai progetti che nei prossimi 5 anni aspettano Monza e la Brianza.“Tra le città lombarde Monza, nei prossimi anni, sarà quella chiamata a fare uno scatto in avanti di lungo respiro - spiega il sindaco del capoluogo brianzolo - la progettazione e la realizzazione di sette fermate della M5 in città e i progetti di valorizzazione della Villa Reale sono in cima alle priorità. Vorrei ragionare fin d’ora su un’alleanza istituzionale forte con quanti ne riconoscono il valore, al di là dei singoli schieramenti politici: per questo vorrei condividere fin da subito programmi e attività che possano concentrare energie e risorse per il raggiungimento di questi importanti obiettivi, che contribuiranno a migliorare la terza città della Lombardia e il territorio provinciale”.