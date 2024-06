Una pista ciclabile in viale Campania? Il sindaco precisa

Ancora restringimenti lungo viale Campania, con traffico rallentato e gli immancabili disagi per gli automobilisti che ormai da 6 mesi – da quando la sera di San Silvestro si è aperta una voragine lungo l’arteria stradale – subiscono disagi. Tanto che in città (e anche sui social) ha iniziato a diffondersi la voce che lungo il vialone, anche se la voragine è stata riparata, c’è un restringimento della carreggiata centrale per realizzare una pista ciclabile.

Dubbi e preoccupazioni ieri sera, 13 giugno, sono finiti anche sui banchi del consiglio comunale per voce del capogruppo di Forza Italia Massimiliano Longo. “Viale Campania quando verrà totalmente riaperta al traffico, visto che adesso è transitabile solo una corsia per senso di marcia? - ha chiesto l’azzurro -. Sappiamo che devono essere eseguiti ulteriori controlli, ma di cantieri attivi non ne vediamo. Sta circolando la voce circa l’ipotesi di realizzare, proprio nella parte centrale della strada, una pista ciclabile. Sarebbe un grave disagio: viale Campania è una via molto trafficata, di accesso alle tangenziali e alle autostrade e un restringimento causerebbe seri problemi, code e rallentamenti”.

Il sindaco Paolo Pilotto ha rassicurato: nessuna pista ciclabile lungo viale Campania. Il primo cittadino ha ricordato i lavori eseguiti da BrianzAcque dopo che il 31 dicembre 2023 si è aperta una voragine larga quasi 4 metri e mezzo e profonda 3 metri, per il cedimento di un collettore di quasi 100 anni che si dirige direttamente verso il depuratore. “Sistemato il problema, però, BrianzAcque ci ha chiesto di poter eseguire ulteriori verifiche lungo la strada, vista la possibilità che si potessero verificare altri cedimenti lungo viale Campania - ha spiegato Pilotto -. Per questo c’è il restringimento della strada, con l’apertura di una e non due corsie per senso di marcia”. Ma in merito alla riapertura della strada il primo cittadino non ha dato date certe. “Dipende dall’entità dei lavori che dovranno essere eseguiti in base agli esiti delle verifiche che BrianzAcque sta eseguendo”.