La scelta di Marco Cappato è indigesta per la coalizione della giunta Pilotto

Già il Pd (non solo quello monzese) aveva bocciato la scelta romana di appoggiare, per le suppletive del 22 e 23 ottobre, Marco Cappato. Una scelta fortemente criticata a Monza – non solo in casa dem – ma anche nella coalizione con le 3 liste che hanno appoggiato la candidatura, contribuendo alla vittoria del centrosinistra. Così che con la campagna elettorale ormai avviata si fanno sentire anche i mal di pancia.

LabMonza

"Pur condividendone le battaglie su diritti civili, fine vita e cannabis legale, non riteniamo che il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni possa essere il profilo adatto a rappresentare la coalizione di centrosinistra nel territorio di Monza e Brianza – si legge nella nota ufficiale di LabMonza che in consiglio comunale vede l’assessore Arianna Bettin e i consiglieri Lorenzo Spedo e Francesco Racioppi -. Marco Cappato ha sensibilità nettamente diverse dalle nostre sui temi di politica economica e sociale, e questo non possiamo ignorarlo. Apprezziamo il fatto che le opposizioni nazionali di centrosinistra non si siano spaccate, ma sarebbe stato appropriato concertare il nome del candidato o della candidata con il centrosinistra locale, che solo un anno fa ha saputo costruire un'ampia coalizione capace di conquistare una storica vittoria nel capoluogo brianzolo, coalizione giudicata in maniera molto negativa da Cappato che ha invece sostenuto la candidatura di Paolo Piffer-Civicamente. Anche per questo, non riteniamo che Marco Cappato possa rappresentarci in maniera adeguata. Ciò non significa che appoggeremo candidature agli antipodi dei nostri valori e delle nostre convinzioni politiche come quella di Galliani, ma riteniamo che ogni elettrice ed elettore di sinistra a cui ci rivolgiamo debba scegliere con attenzione e secondo coscienza a chi dare il proprio voto”.

Movimento Moccia per Monza

Una candidatura bocciata anche dalla lista Movimento Moccia per Monza che in giunta vede proprio Ambrogio Moccia rivestire l’incarico di assessore alla Sicurezza. “Il Movimento Moccia per Monza crede fermamente alla possibilità che la cosiddetta società civile sappia dare un indirizzo rinnovatore alle logiche della “vecchia” politica, quella che pretende di scegliere nei salotti, anziché nelle assemblee, dei partiti chi sarà designato a governare, ad amministrare, a legiferare. Il Movimento Moccia per Monza crede fermamente ai valori-cardine della nostra meravigliosa Carta Costituzionale, con le stelle polari del princìpi scanditi dall’articolo 3, stupendo richiamo al ripudio di ogni discriminazione, ed altresì dall’articolo 53, affermativo del dovere di pagare i tributi secondo le possibilità, perché ciascuno poi possa ricevere secondo il bisogno, ed anche dall’articolo 101, solenne presidio dell’indipendenza della Magistratura, ché soltanto una Magistratura indipendente può far sì che la Legge sia effettivamente uguale per tutti. E senza Legalità non c’è Libertà. Il Movimento Moccia per Monza ha contribuito in termini decisivi alla realizzazione, all’esito del ballottaggio del 26 giugno 2022, di un risultato elettorale contrario rispetto ad ogni logica aritmetica, un risultato elettorale nel quale la voce della Società Civile (quella parte della Società Civile che ha rinunziato alla strada del non voto) si è fatta sentire forte e chiara. Il Movimento Moccia per Monza, nel riaffermare il proprio pieno e convinto sostegno all’amministrazione comunale Pilotto, non può dunque tacere il proprio rammarico, se non disappunto, circa la decisione (ad evidenza maturato in sedi del tutto “romane”), presa dal partito di maggioranza relativa della coalizione di governo cittadino, di non consultare affatto gli alleati ed in particolare il nostro Movimento, onde sentirne il pensiero –a riguardo delle imminenti elezioni suppletive per il seggio senatoriale monzese/brianzolo -circa la individuazione di un candidato che sia capace di interpretare i valori che il Movimento Moccia per Monza considera non negoziabili per chi si proponga di concorrere alla composizione del Parlamento italiano. Il Movimento Moccia per Monza, forte del proprio seguito elettorale in città, ed in coerenza con le aspettative dei propri sostenitori, sollecita la formazione e lo sviluppo di un sentore collettivo che possa segnare nel modo ottimale la strada comune da percorrere, ed auspica quindi che per il futuro ogni decisione che coinvolga l’intera maggioranza venga presa all’interno della stessa, in coerenza con un elementare criterio di democraticità, al quale noi tutti ci ispiriamo”.

Patto Civico

Anche l’area civica non ha digerito questa scelta. “Come Movimento Patto civico Monza E Brianza non entriamo nel merito del nome del candidato Marco Cappato e delle sue battaglie sui temi dei diritti civili, ma pensiamo che le modalità con cui si è arrivati a designarlo come candidato della coalizione di centrosinistra siano state profondamente sbagliate” dichiara Carlo Abbà, che nella giunta Pilotto riveste anche il ruolo di assessore al Commercio. “Non è stato valorizzato il territorio, la scelta è stata calata dall’alto e le realtà locali, siano esse partiti nazionali o realtà civiche non hanno trovato lo spazio per discutere insieme su chi potesse essere il loro possibile rappresentante al Senato – si legge nella nota ufficiale -. Noi crediamo che in una coalizione di centro sinistra, in cui ci riconosciamo, sia essenziale che il livello a cui afferisce l’elezione si trovi per tempo, si confronti e discuta insieme dei nomi e dei temi. Pensiamo che sia fondamentale mettere al centro non solo la rappresentatività del territorio ma anche i temi della sanità, dei trasporti, delle disuguaglianze sociali, della transizione ecologica e della mitigazione e adattamento climatico, unitamente ai diritti sociali in termini di giustizia sociale, temi che ci contraddistinguono e devono contraddistinguere il candidato proposto. Come già chiesto in diverse occasioni, anche con forza, auspichiamo che in futuro si possa tornare a ragionare come coalizione, a discutere insieme quali persone possano rappresentare la nostra battaglia per i temi più importanti che riguardano il nostro territorio ed insieme l’attenzione per i diritti collettivi”.

“Come realtà civica abbiamo già dimostrato quanto sia fondamentale il nostro coinvolgimento e vogliamo continuare a essere parte importante nei dialoghi all’interno della coalizione di centrosinistra non solo in previsione delle prossime scelte elettorali ma, cosa più importante, per continuare a batterci sui temi che riteniamo essere centrali per le persone e per il nostro territorio” conclude Abbà.