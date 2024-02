Polemica migranti: "Rivendicate l'accoglienza diffusa ai vertici dei vostri partiti al governo"

I primi migranti non sono ancora arrivati nel centro di accoglienza di via Monte Oliveto, ma la polemica politica non si placa. Tutt’altro. Dopo che Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e lista civica Noi con Dario Allevi lunedì sera - durante una conferenza stampa convocata in concomitanza col consiglio comunale - sono saliti sulle barricate incolpando il sindaco Paolo Pilotto di non aver fatto sentire la sua voce in prefettura e le richieste dei cittadini e dell’aula che aveva approvato a dicembre una mozione (bipartisan) per chiedere l’accoglienza diffusa in città (e nei comuni della provincia) e non quella massiva in un unico hub, adesso è la coalizione di centrosinistra a ribattere ai colleghi. Invitandoli, invece che a puntare il dito contro il primo cittadino, a rivolgersi direttamente ai rappresentanti dei loro partiti al governo per chiedere un cambio di rotta e l’applicazione di quella accoglienza diffusa richiesta alla prefettura e al sindaco di Monza.

“I consiglieri si guardano bene dal contattare i propri rappresentanti a Roma, al Governo, ai vertici dei propri partiti, per difendere le ragioni dell’accoglienza diffusa, o per evidenziare le ripercussioni che le politiche nazionali stanno avendo sui Comuni – si legge nella nota stampa sottoscritta da Pd, Azione, Monza Attiva e Solidale, Possibile, Lab Monza, Europa Verde e Movimento Moccia per Monza - Alla demagogia e agli attacchi ipocriti, la coalizione di centrosinistra preferisce la serietà e la coerenza: continueremo a batterci per un’accoglienza diffusa e dignitosa, ben consapevoli che per realizzarla serve una radicale riforma di quelle leggi e di quei decreti che tuttora portano firme precise, dalla Legge Bossi-Fini, ai Decreti Sicurezza di Matteo Salvini”.

La coalizione che sostiene la giunta Pilotto inoltre condanna il nuovo modello di accoglienza che prevede “lo smantellamento dell’accoglienza diffusa, con la chiusura del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati; con il definanziamento dei progetti di inserimento e di insegnamento della lingua, con il taglio delle risorse utili per gestire con la dovuta delicatezza e prontezza il fenomeno migratorio. In altre parole, le forze politiche che hanno reso l’accoglienza, in particolare l’accoglienza diffusa, sempre più difficile. Il tutto sulla pelle delle persone: quelle che arrivano, quelle che le soccorrono, quelle che lavorano per il loro inserimento sociale, quelle dei cittadini che devono in prima persona gestire gli esiti di un’accoglienza concentrata, che la sinistra ha sempre promosso e invocato”, si legge nel comunicato.

Intanto in via Monte Oliveto – nella ex sede della Cgil prima, e di una scuola superiore poi – è tutto pronto per l’accoglienza dei primi migranti. Un arrivo graduale, quello annunciato dalla prefettura. La struttura, come si legge nel documento inviato ai consiglieri comunali “ospiterà richiedenti asilo già inseriti nel sistema di accoglienza provinciale, con l’obiettivo primario di assicurare più equa distribuzione tra i centri presenti sul territorio, tra cui anche quello di via XX Settembre a Monza. In considerazioni delle condizioni attuali della rete provinciale di accoglienza, non si prevede l’utilizzo dell’immobile per la piena capienza”