Il comune di Monza ha vinto un premio

Scoprire e valorizzare i migliori progetti realizzati per rendere la PA pronta a rispondere alle sfide del futuro. Questo l’obiettivo del Premio “PA a colori”, promosso da FPA, società del Gruppo DIGITAL360, e da un’ampia rete di partner (AIDP PA, ASviS, CERVAP, Forum Diseguaglianze e Diversità, Fondazione Mondo Digitale, Fondazione Openpolis, Fondazione per la Sostenibilità digitale, IWA, PA social, ALTIS – Università Cattolica del Sacro Cuore) in occasione di FORUM PA 2024. Sette gli ambiti del Premio, come i colori e gli aggettivi con cui le pubbliche amministrazioni sono state raccontate nei tre giorni di evento, dal 21 al 23 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma: competente, accogliente, digitale, sostenibile, semplice, aperta, vicina.

Nella giornata conclusiva sono stati premiati i vincitori: Unione Reno Galliera, Comune di Monza, INPS, Provincia autonoma di Trento, Provincia e Comune di Parma, Comune di Bergamo, Agenzia delle Entrate - Direzione Piemonte, ISTAT, Trentino School of Management, Regione Friuli Venezia Giulia, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, S.I.C.A.D.S, Comune di Roccella Jonica, Comune di Modena, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, PagoPA S.p.A., Università degli Studi di Torino, la Sapienza, le Università dell'Aquila, di Reggio Calabria e del Piemonte Orientale; Consorzio Interuniversitario sulla Formazione, Comune di Brescia e Università di Bologna.

“Una PA a colori è una PA composta da figure e organizzazioni adatte a gestire il cambiamento, una PA in grado non solo di attrarre i talenti, ma anche di lasciarli sperimentare; una PA coraggiosa, che sappia accogliere il pensiero divergente per creare valore nei confronti di cittadini e di imprese - dichiara Gianni Dominici, Amministratore Delegato di FPA -. C’è ancora molto da fare, ma senza negare le difficoltà abbiamo voluto mettere in evidenza con questo premio le tante esperienze e soluzioni virtuose che già esistono sui territori”.

“Persone al centro”, il progetto del comune di Monza

“Persone al centro” - Il progetto è focalizzato sulla centralità delle persone come capitale fondante della PA. Ciò si realizza valorizzando e supportando il personale, accompagnando costantemente il suo sviluppo e offrendo periodici momenti confronto per creare un clima aperto alla condivisione. Un nuovo stile di leadership che valorizzi e tuteli il patrimonio delle competenze dei dipendenti.