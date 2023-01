Perché a Monza trovare la tomba del caro estinto è un'impresa difficile

Per chi si reca al cimitero per posare un fiore sulla tomba del caro estinto senza conoscere però esattamente dove è sepolto potrebbe essere l'inizio di una… caccia al tesoro. Infatti è ancora fuori servizio il totem che all'ingresso del campo santo di via Foscolo fornisce l'ubicazione della tomba o del loculo.

Il problema era finito in aula a settembre con un'interrogazione del consigliere Stefano Galbiati (capogruppo di Noi con Dario Allevi). Il consigliere di minoranza aveva spiegato che lo strumento non funzionava e per le persone che non conoscevano il campo diventava un problema. A distanza di poche settimane il totem fuori uso nel cimitero principale è nuovamente salito alla ribalta delle discussioni in aula, questa volta per voce del consigliere Marco Monguzzi (Fratelli d'Italia).

Un problema che a oltre 4 mesi dalle prima denuncia non è stato ancora risolto. "Il totem è ancora sconnesso. Vi è stato apposto un cartello con il quale si invitano gli utenti alla ricerca della tomba del defunto a rivolgersi direttamente agli addetti della portineria, oppure sul sito del comune nel link dedicato alla ricerca dei defunti". Monguzzi aveva sollecitato un rapido intervento per evitare assembramenti in portineria, ma anche per evitare che gli addetti fossero impiegati in attività non di loro competenza.

Del problema se ne è discusso anche durante il consiglio comunale di giovedì 19 gennaio. Ma ancora senza risposte, che verranno poi fornite dall'assessore alla partita Marco Lamperti che non era presente in aula.