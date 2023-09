Villaggi della speranza, più case e no all'aborto: ecco il programma di Cateno De Luca

Un decalogo per rilanciare la provincia di Monza e Brianza. Ecco il progetto di Cateno De Luca (candidato di Sud con Nord), il programma di mandato per le elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre quando monzesi e brianzoli saranno chiamati alle urne per scegliere chi siederà su quella poltrona del Senato lasciata libera dalla morte di Silvio Berlusconi.

De Luca, sindaco di Taormina, già nelle scorse settimane è arrivato a Monza annunciando quei cambiamenti che avrebbe voluto portare dove “gli altri avevano distrutto” presentandosi come un manager della pubblica amministrazione. “Questo decalogo rappresenta solo l'inizio di un percorso importante per la Brianza e per l'Italia – ha dichiarato -. L'ho già detto e lo ribadisco, il mio obiettivo è portare la mia esperienza di amministratore in questo territorio. Aggiusto i disastri degli altri non è solo una provocazione, è la mia storia."

Ecco i 10 punti del suo programma:

Mai più Roma ladrona

“Il nostro obiettivo è costruire uno Stato federale, suddividendo il Paese in macroregioni basate sugli attuali indici socio-economici – ha spiegato -Vogliamo trasformare le città metropolitane in vere città-stato e abolire il bicameralismo perfetto.

Si cambia il sistema elettorale

“Modificheremo il sistema elettorale introducendo le preferenze per le assemblee elettive e limitando i mandati a tre – ha proseguito - La candidatura alle assemblee elettive superiori sarà possibile solo dopo aver acquisito esperienza nelle autonomie locali”.

Più poteri ai sindaci

“Daremo ai sindaci maggiori poteri in materia di sviluppo economico, sicurezza urbana e prevenzione territoriale”.

Abolizione del pizzo legalizzato sui servizi pubblici essenziali

“La gestione dei servizi essenziali dovrà essere esclusivamente pubblica, basata su principi di efficienza ed economicità”, spiega il candidato di Sud con Nord.

Scuola per tutti e per la vita

“Promuoveremo una maggiore integrazione tra il mondo scolastico e la filiera lavorativa, abolendo il numero chiuso nei percorsi universitari e di specializzazione e istituendo stage integrativi nei piani di studio”, aggiunge.

Più case

“Sosterrò i comuni nell'implementazione di un piano straordinario per la costruzione di alloggi a canone agevolato per studenti fuori sede e lavoratori non proprietari, in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti o finanziatori privati”, precisa.

Villaggi della speranza

“Realizzeremo villaggi nei distretti produttivi per ospitare migranti a fini di inserimento e lavoro – dice De Luca - Le aziende saranno esentate dai contributi previdenziali ed assicurativi per i migranti impiegati”.

Reddito di civiltà

“Introdurremo un sussidio collegato all'individuazione preventiva di un datore di lavoro per i disoccupati – precisa -. Con pagamento delle sole assicurazioni per gli infortuni e la responsabilità civile”.

La salute non si commercia

"La liberalizzazione delle droghe di qualunque natura e la legalizzazione della prostituzione rappresenta un mercimonio della salute e dell’etica"

No all’aborto

“Rafforzeremo il divieto dell'interruzione anticipata della vita”.

"La prossima settimana - conclude De Luca - entreremo nei dettagli specifici per la Brianza, con un'attenzione particolare ai migranti e alla proposta dei villaggi. Inoltre, mi presenterò per un dialogo aperto con tutti gli amministratori della Brianza. Da manager della pubblica amministrazione ritengo che il confronto possa portarci a trovare soluzioni condivise”.