"Ilaria Salis deve pagare l'affitto": la protesta di Fdi

Bandiere di Fratelli d’Italia e uno striscione “La casa a chi ha bisogno, Salis Paga”.

È la protesta firmata Fdi che è andata in scena in corso Magenta a Milano, davanti la sede di Milano del Parlamento Europeo, nel pomeriggio di venerdì 28 giugno. Lo riportano i colleghi di MilanoToday. “Abbiamo richiesto che la neoeletta parlamentare Ilaria Salis paghi ad Aler l’intero suo debito relativo a quanto usufruito e abusivamente occupato - ha detto Riccardo De Corato, deputato di Fdi - Questo delicato argomento, ma in generale tutto il tema dell’abusivismo, mi sta particolarmente a cuore e lo reputo prioritario".

"La Salis smetta di nascondersi dietro l’immunità Parlamentare e dia il buon esempio pagando quanto dovuto. Noi di Fratelli d’Italia saremo sempre a favore della legalità, senza se e senza ma” ha poi concluso il deputato.