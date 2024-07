Il centrosinistra chiede l'eliminazione del pagamento sulla Milano-Meda e il centrodestra rinvia la discussione

Pedemontana non finisce sui banchi del consiglio provinciale. Brianza Rete Comune presenta una mozione per discutere le questioni riguardanti le tratte B2 e C (anche alla vigilia degli interventi di bonifica dei terreni della diossina, sui quali passerà poi l’autostrada), ma il documento non viene inserito nell’ordine del giorno dell’assise che si svolgerà il 23 luglio.

Una decisione che fa subito scoppiare la polemica. "La destra fugge dalle proprie responsabilità e dal confronto politico su una tra le tematiche più importanti e più urgenti per il nostro territorio - si legge nella nota diffusa nella mattinata di giovedì 18 luglio da Rete Comune Brianza -. Proprio nel momento in cui ci sarebbe bisogno di far sentire la propria voce e lavorare per coordinare al meglio gli interessi e le necessità di Comuni e cittadini, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia in Provincia nascondono la testa sotto la sabbia accampando scuse assurde”. Il documento per la discussione delle due tratte di Pedemontana era stato depositato il 20 giugno, con l’auspicio di discuterlo nel primo consiglio provinciale, quello appunto del 23 luglio. Ma nulla di fatto. La discussione è rinviata a settembre.

Perché non verrà discussa

"L’argomentazione utilizzata è davvero assurda e imbarazzante - commenta Vincenzo Di Paolo, capogruppo di Rete Brianza Comune -. Secondo il centrodestra, ci sono già altri argomenti che rendono la prossima seduta troppo impegnativa e quindi non c’è tempo per parlare di Pedemontana. È evidente come questa sia una scusa ridicola per non affrontare il tema. Il tempo per discutere c’è, manca la volontà di farlo. L’ultima seduta di Consiglio risale allo scorso 6 giugno, da lì non ci siamo più riuniti, l’attività è praticamente paralizzata, e ci sentiamo dire che non c’è tempo."

Di fronte alla richiesta del capogruppo Di Paolo di integrare l’ordine del giorno con la mozione su Pedemontana, i gruppi di centrodestra si sono compattati respingendo la proposta. "Non ci formalizziamo sul fatto che non vengano nemmeno rispettati i termini previsti dal Regolamento, ma non possiamo accettare di essere presi in giro in questo modo - incalza Di Paolo -. La nostra mozione vuole essere uno strumento per entrare nel merito di alcune questioni molto attuali e sulle quali occorre intervenire al più presto, discuterne a settembre significa svuotare la discussione di rilevanza e possibilità di incidere concretamente”.

Che cosa chiede il centrosinistra

Una mozione nella quale la coalizione di centrosinistra presente in provincia chiede l’eliminazione della tariffazione della B2 (quando Pedemontana entrerà lungo la Milano-Meda rendendo la ex superstrada a pagamento); il rafforzamento delle linee ferrovierie e del trasporto locale nella fase di cantierizzazione quando quel tratto di Brianza si ritroverà paralizzata per 1.000 giorni nel traffico. Ultimo, ma non meno importante, anche il tema degli interventi di bonifica dei terreni contaminati dalla diossina con il prossimo avvio dei lavori sugli 8 lotti a Meda, Cesano Maderno e Seveso.

"Sappiamo che oggi sono convocati in Provincia i rappresentanti dei Comuni delle diverse tratte per un confronto con la società e con Regione. Prendiamo atto che la Provincia sceglie di essere un soggetto passivo che si limita ad ospitare presso la propria sede una serie di incontri, mentre non intende svolgere un ruolo di protagonismo attivo entrando nel merito delle questioni, lasciando completamente da soli i sindaci che nel frattempo si sono organizzati autonomamente per confrontarsi e discutere con Pedemontana" conclude Di Paolo.