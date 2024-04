Quando finiranno i lavori in viale Campania (non oggi) e come riaprirà la strada

Viale Campania: il cantiere è ormai ultimato, ma bisognerà ancora attendere prima di riaprire la strada al traffico. Anche se, probabilmente, non sarà una riapertura totale. Lo ha spiegato ieri sera, lunedì 29 aprile, il sindaco Paolo Pilotto rispondendo all'interrogazione del consigliere Paolo Piffer. Il capogruppo di Civicamente, raccogliendo anche le richieste che da giorni si susseguono sui social, ha interppelato la giunta per sapere se oggi, martedì 30 aprile, come inizialmente previsto dall'ordinanza, sarebbe stato l'ultimo giorno di modifica del traffico. Una viabilità che dal 31 dicembre 2023 è stata messa in ginocchio dopo l'apertura di una grande voragine nell'arteria cittadina.

La comunicazione ufficiale verrà diffusa nei prossimi giorni con un comunicato congiunto del Comune di Monza e di BrianzAcque che si sta occupando dei lavori. "I lavori sono pressoché finiti - ha precisato Pilotto -. Ma prima di riaprire dobbbiamo capire come: con due sensi di marcia, uno per corsia, oppure in altro modo". Un lavoro lungo quel collettore di 600 metri che collega viale Lombardia con via Borgazzi che nella notte di San Silvetro è sprofondato aprendo una voragine. Un collettore che, come già a gennaio avevano spiegato i tecnici di BrianzAcque che con il sindaco avevano invitato i giornalisti proprio sul cantiere, hanno 100 anni di storia.

"In questi mesi BrianzAcque ha effettuato ulteriori controlli per individuare eventuali interventi di consolidamento per evitare quello successo poche settimane fa a Biassono (quando si è aperta una voragine in strada e un'auto è in parte sprofondata, ndr) - ha proseguito il primio cittadino -. In questi mesi non abbiamo dormito, ma si è lavorato. Capisco le esigenze dei cittadini, ma dobbiamo fare i conti con la realtà. Stiamo valutando la riapertura di due corsie, una per senso di marcia lasciando spazi nell'area interna per proseguire con le verifiche. Al primo posto ci sono la sicurezza di persone e cose".