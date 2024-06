Negli ultimi 20 anni gli italiani hanno abbandonato Monza (mentre gli stranieri sono aumentati)

In 23 anni oltre 9 mila italiani hanno abbandonato Monza, mentre oltre 11 mila stranieri hanno deciso di prendere residenza nella città di Teodolinda. Così emerge dai dati richiesti agli uffici comunali dal consigliere Lorenzo Spedo (LabMonza) per avere una fotografia completa della presenza degli stranieri in città e presentare una mozione per chiedere una velocizzazione dei percorsi di cittadinanza dei bambini e degli adolescenti stranieri che studiano nelle scuole cittadine (sono circa 4 mila). Numeri alla mano nel 2000 gli italiani che risiedevano a Monza erano 117.192 mentre nel 2023 erano 108.034. Mentre per quanto riguarda gli stranieri nel 2000 avevano la residenza in città 3.734 cittadini non italiani, l’anno scorso erano 15.087.

Una cerimonia il 2 giugno

Nel documento che è stato presentato dal consigliere di LabMonza insieme all’assessore Arianna Bettin e a Tahany Titti Shahin, rappresentante della comunità araba di Monza, ci sono una di serie indicazioni e di impegni per l’inserimento culturale e nella vita civile degli under 18 stranieri che vivono in città. La proposta – che abbraccia la campagna nazionale “Dalla parte giusta della storia: per una cittadinanza inclusiva” – prevede l’attribuzione ai minori stranieri residenti a Monza e che hanno completato un ciclo scolastico o professionale in un istituto italiano la cittadinanza onoraria del Comune di Monza. “Non si tratta della cittadinanza vera e propria - ha precisato il consigliere Spedo - ma è un primo piccolo passo per aprire le porte a questi ragazzi, che frequentano le scuole insieme ai nostri figli, che partecipano con loro alle attività sportive, che sono figli di genitori che lavorano in Italia e pagano le tasse nel nostro Paese”. Nella mozione il consigliere chiede anche che il 2 giugno ci sia una cerimonia ufficiale per tutte le persone straniere che vivono a Monza e che nel corso dell’anno precedente hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Una cerimonia ufficiale durante la quale viene consegnata ai neo italiani anche una copia della costituzione.

Cosa prevede la mozione

“Se la mozione verrà approvata il Comune si impegnerà ad attuare tutte le azioni amministrative utili a favorire il rapido e corretto espletamento delle procedure per il conseguimento della cittadinanza”, aggiunge il consigliere Spedo specificando che gli uffici comunali di riferimento stanno già svolgendo un gran lavoro. Il Comune di Monza, però, dovrà fare un passo in più: inviare una lettera a tutti i 17enni stranieri che vivono a Monza per informarli in merito alle procedure per la richiesta della cittadinanza italiana. Dovranno inoltre essere velocizzate le pratiche burocratiche di competenza comunale per favorire il conseguimento della residenza (indispensabili per l’ottenimento della cittadinanza) per tutti i componenti dello stesso nucleo familiare; diovrà essere distribuito il materiale informativo sull’argomento tradotto in diverse lingue nelle scuole, nei centri civici e nelle biblioteche. Infine nella mozione si propone l’organizzazione nelle scuole di attività finalizzate a sensibilizzare, fin dai banchi di scuola, il tema dell’inclusione e della cittadinanza. Un ruolo fondamentale lo giocano anche la questura di Monza e naturalmente il governo centrale con il nulla osta e la firma del presidente della Repubblica.

Le difficoltà quotidiane

Come ha spiegato Tahany Titti Shahin le famiglie straniere spesso si trovano ad affrontare problemi, proprio per la mancanza delle cittadinanza. Per esempio quando alle superiore ci sono le gite all’estero. “Mandare il ragazzo in gita diventa una spesa anche dal punto di vista burocratico – ha spiegato -. Non hanno la carta di identità, ma devono fare il passaporto e c’è sempre la grande paura che possa essere rubato o perso. Anche richiedere la documentazione nel Paese d’origine è un processo lungo, complicato e dispendioso. Per questo la famiglia, anche se a malincuore, deve declinare l’appuntamento con la gita”.