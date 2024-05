Monzesi amanti del gioco: in un anno spesi oltre 30 milioni di euro in giocate

I monzesi amano il gioco. Nel 2023 i figli di Teodolinda hanno speso oltre 30 milioni di euro tra slot, giocate e scommesse regolari. Un numero molto importante quello che è stato fornito lunedì sera, durante il consiglio comunale, dall’assessore Ambrogio Moccia. Un dato preoccupante che l’ex magistrato, ora assessore alla Sicurezza, ha fornito rispondendo a un’interrogazione presentata dal consigliere Massimiliano Longo (capogruppo di Forza Italia) che aveva sollevato le preoccupazioni dei residenti di Cederna in merito alla prossima apertura di una grande sala slot in viale Sicilia. Al civico 114, dove c’era una concessionaria di auto, dovrebbe aprire la nuova attività commerciale che sta allarmando i cittadini.

La ludopatia a Monza e Brianza

Preoccupazioni confermate anche dai dati sulla ludopatia forniti dall’assessore Moccia. “I numeri sono allarmanti – ha spiegato in aula -. In un anno, secondo i dati forniti da Ats Brianza, sono 200 i pazienti seguiti per problemi di ludopatia”. L’assessore Moccia ha ricordato che a Monza nel 2023 sono stati “bruciati” oltre 30 milioni di euro in giocate. Anche se il primato delle giocate spetterebbe al più piccolo comune di Cesano Maderno dove nel 2023 sono stati spesi oltre 20 milioni di euro. Dati ufficiali che, però, non tengono conto del grande sommerso: di quel numero molto più elevato di persone che non si rivolgono al Servizio dipendenze e che, nel baratro della ludopatia, spesso portano anche i loro familiari. A Monza nel 2018, durante la giunta Allevi, era stato redatto un regolamento proprio sul tema delle aperture di sale giochi e sale scommesse che aveva visto ricorso in merito agli orari. L’assessore Moccia ha annunciato che sul tema sta lavorando per rendere ancora più incisivo e restrittivo il regolamento. In merito all’apertura della grande sala slot in viale Sicilia l’assessore Moccia ha confermato le preoccupazione del consigliere Longo e dei residenti. “È vero, ci è arrivata la richiesta di apertura di questo tipo di attività – ha spiegato -. Adesso è in fase di istruttoria”. Il capogruppo di Forza Italia aveva lanciato una richiesta al proprietario dello stabile affinché ritornasse sui suoi passi.

La battaglia di Monza contro le slot

Una battaglia contro le sale slot e le sale scommesse che a Monza è iniziata con la consigliera comunale Anna Martinetti che già 10 anni fa aveva intrapreso una vera e propria guerra culturale e in aula contro queste attività. Una battaglia che nel 2018 durante la giunta Allevi – quando Anna Martinetti sedeva tra i banchi della maggioranza – ha portato alla stesura di un regolamento ad hoc proprio su questo tema. Martinetti aveva organizzato molti eventi per sensibilizzare i gestori dei bar a rinunciare alle macchinette e aveva promosso momenti di festa in piazza facendo riscoprire la bellezza dei giochi di un tempo. Ma non solo: aveva acceso le luci dell'opinione pubblica su un dramma che a Monza e Brianza era ancora nascosto, ma che colpiva centinaia di famiglie.