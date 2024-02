Una raccolta firme contro l'autostrada che passerà vicino a scuole e case

Una raccolta firme per dire no all'ampliamento dello svincolo della A4. La organizza il Movimento 5 Stelle. Appuntamento venerdì 9 febbraio dalle 18 a Monza in via Paisiello 2. Un maxi progetto che prevede l’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord: un tunnel a cielo aperto che passerà proprio vicino alle scuole del quartiere (il plesso dalla materna alle medie), alla palestra e al campo di calcio della squadra del rione. Intanto in questi giorni sono apparsi i primi striscioni: striscioni bianchi con la semplice scritta “No tunnel – si salute”. I residenti già da mesi sono saliti sulle barricate per dire no alla grande infrastruttura che avrà importanti ripercussioni sul quartiere, sia nella fase cantieristica (sono previsti oltre 400 giorni di lavoro), sia quando l’opera entrerà a pieno regime. I residenti delle vie Talete, Aristotele e Gentili (le vie coinvolte dall’opera) si sono già attivati anche con Serravalle.

Il Movimento 5 Stelle si era già opposto all'opera nei giorni scorsi quando aveva depositato una interrogazione in consiglio regionale. “La nostra domanda è semplice – si legge nel documento dei grillini -. La giunta regionale deve spiegare come l’opera in programma allo svincolo A52 – Monza Sant’Alessandro, possa inserirsi fra quelle propedeutiche alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Stiamo parlando di un’opera il cui costo è stimato in prima istanza in 42 milioni di euro, le cui tempistiche di realizzazione sono pressoché inconciliabili col cronoprogramma olimpico (oltre 400 giorni di lavoro, ndr), già carico di considerevoli ritardi”.

Il Movimento 5 Stelle è scettico in merito al progetto e soprattutto alle sue tempistiche di realizzazione, temendo che il cantiere possa svolgersi proprio in concomitanza con le Olimpiadi, arrecando seri disagi. “Paralizzerebbe il traffico in uscita e in entrata verso Monza. Se davvero Regione Lombardia volesse decongestionare l’area, perché non dare seguito alle promesse fatte in campagna elettorale rimuovendo i caselli sulla tangenziale est e ad Agrate che riversano sul traffico locale coloro che non vogliono pagare il pedaggio? Ennesima promessa mancata e presa in giro di questo centrodestra ai cittadini”.

Sulla vicenda interviene anche il brianzolo Marco Fumagalli, ex consigliere regionale ed ora portavoce del gruppo pentastellato Brianza Est, che lo scorso 11 gennaio aveva partecipato all’incontro pubblico sul progetto organizzato dal Comitato dei residenti al centro civico di San Rocco. “Bisogna coinvolgere la cittadinanza, attraverso il dibattito pubblico previsto dal codice dei contratti - spiega -. La soluzione non può e non deve essere sempre la solita colata di cemento, a soffocare uno dei territori più cementificati d’Italia. Regione ha valutato tutte le alternative possibili oppure si tratta del solito progetto fatto alla rinfusa come per Pedemontana che poi ha dovuto 'svoltare' sulla tratta 'D breve' per l’impossibilità di realizzare l’opera? Questo progetto evidenzia tutta l’approssimazione di Regione Lombardia nell’affrontare le opere sul territorio senza che ci sia un capo e una coda ma solo perché dovevano essere impiegati i fondi per le Olimpiadi invernali. Se proprio si vogliono spendere, si provveda con opere meno invasive sulla viabilità esistente per garantire uno scorrimento più snello. A partire dalla rimozione dei caselli sulla tangenziale est”.